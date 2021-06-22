Son Dakika! Bakan Koca duyurdu: Aşılamada yaş 25'e indi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan aşılamaya ilişkin son gelişmeyi açıkladı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada şunu ifade etti:

"Aşı randevularında yaş sınırı 25'e indi. Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa konuşup, randevu için yardımcı olsun. İlk randevular yarın. Gençlik salgına karşı harekete geçsin."

AŞI RANDEVULARINDA YAŞ SINIRI 25’E İNDİ. Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa konuşup, randevu için yardımcı olsun. İlk randevular yarın. Gençlik salgına karşı harekete geçsin. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 22, 2021

Gençlik salgına karşı harekete geçsin. Aşı randevularında yaş sınırı 25’e indi. İlk randevular yarın. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 22, 2021

"TÜRKİYE, ÇİN VE ALMANYA'YI GERİDE BIRAKTI"

Bakan Koca, "14-20 Haziran arasında, Türkiye, Çin ve Almanya’yı geride bırakarak, aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu" açıklamasını yapmıştı.

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 22 Haziran itibarıyla toplam uygulanan aşı sayısı 43 milyon 3 bin 499, 1. doz uygulanan kişi sayısı 28 milyon 470 bin 804, 2. doz uygulanan kişi sayısı 14 milyon 532 bin 695 oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HEDEF YAŞ 18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada "Hedefimiz birkaç hafta içerisinde aşılamayı 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır. Böylece Türkiye'nin salgın krizini en az sıkıntıyla ve ilk atlatan ülkelerden biri olmasını sağlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



