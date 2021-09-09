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  4. Son Dakika! Bakan Koca duyurdu: Saat 18.00'de açıklama yapacağım

Son Dakika! Bakan Koca duyurdu: Saat 18.00'de açıklama yapacağım

09.09.2021 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs pandemisiyle ilgili saat 18.00'de bir açıklama yapacağını açıkladı.

Son Dakika! Bakan Koca duyurdu: Saat 18.00'de açıklama yapacağım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüs pandemisiyle ilgili bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün!" diyerek saat 18.00'de açıklama yapacağını duyurdu.

Bakan Koca açıklamasında şunları ifade etti:

Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün! 18:00’de, rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında. 18:00’de buluşmak üzere.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca
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