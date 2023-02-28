SON DAKİKA | Deprem önlemi... İstanbullular dikkat! Bakan Kurum duyurdu: 1,5 milyon riskli konut iki rezerv alana taşınıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum ve Milli Savunma Bakanı Akar, Antakya AFAD‘da Proje Alanları Koordinasyon Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, Defne ve Samandağ merkezli depremler nedeniyle az hasarlı, hasarsız, orta hasarlı olarak değerlendirilen binaların yeniden değerlendirileceğini söyledi. Bakan Kurum ayrıca, yeni binaların yapılacağı yeri de duyurdu.

İSTANBUL'DA 1,5 MİLYON RİSKLİ KONUT TAŞINACAK

Bakan Kurum, İstanbul içinse önemli ifadeler kullandı. İstanbul'da 1,5 milyon riskli binanın tespit edildiğini söyleyen Kurum, "İstanbul'da 1,5 milyon riskli konutu belirlediğimiz iki rezerv alana, hem Anadolu hem Avrupa yakasına taşıyacağız" diye konuştu.

Bakan Kurum yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINI YENİDEN YAPACAĞIZ"

"Hatay'da hem merkezde hem Defne, Samandağ ve Kırıkhan'da hasar tespit çalışmalarını yeniden yapacağız. Az hasarlı, hasarsız, orta hasarlı olarak değerlendirilen binalar tekrar incelenecek.

Hatay'da 213 bin bağımsız bölümden oluşan 60 bin binanın tespitini yaptık. Bunlar ağır hasarlı, hasarlı ve yıkılması gereken binalar.

YENİ BİNALAR NERELERDE YAPILACAK?

Amanos Dağları'nın eteklerine binalar inşa edeceğiz"

Bakan Kurum'un ardından açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Mehmetçik ilk andan itibaren seferber oldu. Çalışmalarını sürdürüyor. 57 tabur yani 40 binden fazla uzman personelle deprem bölgesindeydik. Başlangıçta arama kurtarma en önemli konuydu. Burada da uzman personelimiz bir çok vatandaşımızın enkazdan kurtulmasına katkı sağladı. Barınma ve gıda ihtiyacı için tüm imkanlarımızı seferber ettik. 109 mutfak ve 41 seyyar fırınımız bölgede. 3 öğün sıcak yemek çıkartılıyor.

70 civarında uçakla bölgedeki intikalleri gerçekleştirdik. Denizde de benzer bir köprü kurduk. Büyük hacimli iş makinalarımızı bölgeye taşıdık. Yaralılarımızın da tahliyesinde gerekli destek sağlandı. İki gemimizi de hastaneye dönüştürdük. Sağlık hizmeti veriyorlar. 11 bin vatandaşımız tedavi edildi. Kahramanmaraş'ta da sahra hastanesi açtık.

BAKAN AKAR: "SURİYE'DEN TÜRKİYE'YE DOĞRU BİR GÖÇ OLMAMIŞTIR"

Akaryakıt ihtiyacı için de destek verdik. Sosyal tesislerimizi de açtık, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı misafir ediyoruz.

Suriye'den Türkiye'ye doğru bir göç olmamıştır. Aksine kendi ülkelerine giden 42 bin civarında Suriyeli vatandaş var."

BAKAN NEBATİ: "1 YIL GİBİ KISA BİR SÜRE İÇERİSİNDE DE KONUT İHTİYACI GİDERİLMİŞ OLACAK"

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de Adıyaman’da konteyner kent ziyaretinde konuştu.

Bakan Nebati yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Bakanlar olarak depremin ardından illerimizdeki organizasyonun başına geçerek şehirlerimizde meydana gelen hasarların tespitinde ve bunların koodinasyonunda her birimizi farklı bir ilde görev aldık.

23 gündür bölgedeyiz ve sürekli bir araya gelerek organizasyonun en hızlı şekilde gerçekleşmesi noktasında birbirimize destek oluyoruz.

"ÖNCE ÇADIRLAR KURULDU ŞİMDİ KONTEYNER KENTLER"

Asrın değil herhalde son birkaç yüzyılın en büyük afetlerin yaşandığı bir dönemde, 13 milyon insanın etkilendiği bir süreçteyiz. Özellikle Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman gibi çok ciddi hasarların yaşandığı illerde yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde giderilmesi ve geçen süre içerisinde tüm taleplerin karşılanmasından sonra da gerekli adımları atacağız.

Önce çadırlar kuruldu şimdi konteyner kentler. 1 yıl gibi kısa bir süre içerisinde de konut ihtiyacı giderilmiş olacak."



