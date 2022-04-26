HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika! Bakan Soylu açıkladı: Bina önüne patlayıcı bırakan terörist yakalandı

Son dakika! Bakan Soylu açıkladı: Bina önüne patlayıcı bırakan terörist yakalandı

26.04.2022 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B.Y, İstanbul polisinin başarılı operasyonu ile yakalandı." dedi.

Son dakika! Bakan Soylu açıkladı: Bina önüne patlayıcı bırakan terörist yakalandı

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği Binası önüne bomaba bırakan terör şüphelisi B.Y.'nin yakalandığını açıkladı.

AA-20220421-27625402-27625401-GAZIOSMANPASADA_BIR_BINANIN_YANINDA_PATLAMA_MEYDANA_GELDI

Bakan Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "21 Nisan günü saat 05.46’da, İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B. Y., İstanbul Polisi'nin başarılı operasyonu ile yakalandı. Polis Teşkilatımıza ve Emniyet İstihbarat Birimlerimize tebrikler" ifadelerine yer verdi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Poyraz Karayel'in kameramanını öldürüp yakmışlardı! Katillere ceza yağdı Poyraz Karayel'in kameramanını öldürüp yakmışlardı! Katillere ceza yağdı
Bursa'da evlerin arasına tek motorlu uçak düştü!Bursa'da evlerin arasına tek motorlu uçak düştü!
Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Budamaya çıktığı ağaçta hayatını kaybetti! Korkunç görüntü

Budamaya çıktığı ağaçta hayatını kaybetti! Korkunç görüntü

Gül'den 'Gezi Parkı' davası yorumu: "Utanç verici!"

Gül'den 'Gezi Parkı' davası yorumu: "Utanç verici!"

Fenerbahçe'de Mesut Özil'in sonunu getiren fotoğraf! Olay sözler...

Fenerbahçe'de Mesut Özil'in sonunu getiren fotoğraf! Olay sözler...

Emekli maaşları için kritik gelişme

Emekli maaşları için kritik gelişme

Maske zorunluluğu kalktı!

Maske zorunluluğu kalktı!

Kılıçdaroğlu çok sert ve kısa konuştu!

Kılıçdaroğlu çok sert ve kısa konuştu!

İlginizi Çekebilir

Sözleri olay yarattı! “Mona Lisa ile cinsel ilişki içindeyim”

Sözleri olay yarattı! “Mona Lisa ile cinsel ilişki içindeyim”

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

Korona da böyle başlamıştı! Bir ülkeye daha sıçradı

Korona da böyle başlamıştı! Bir ülkeye daha sıçradı

7 günde turp gibi yapıyor! Akciğeri temizler cildi bebek gibi yapar...

7 günde turp gibi yapıyor! Akciğeri temizler cildi bebek gibi yapar...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.