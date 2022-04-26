Son dakika! Bakan Soylu açıkladı: Bina önüne patlayıcı bırakan terörist yakalandı

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği Binası önüne bomaba bırakan terör şüphelisi B.Y.'nin yakalandığını açıkladı.

Bakan Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "21 Nisan günü saat 05.46’da, İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B. Y., İstanbul Polisi'nin başarılı operasyonu ile yakalandı. Polis Teşkilatımıza ve Emniyet İstihbarat Birimlerimize tebrikler" ifadelerine yer verdi.



