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Son Dakika: Bakan Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt! 'ABD ve AB kayıtlarımızın peşinde'

14.04.2022 06:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yanıt verdi. ABD ve AB'nin Türkiye'nin göç kayıtlarının peşinde olduğunu ifade eden Bakan Soylu, "Senin yapacağın ilk işi biliyorum Allah nasip etmesin geldiğin zaman o iş pişirdiğin büyükelçiler neyi isterlerse emre amade verirsin" diye konuştu.

Son Dakika: Bakan Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt! 'ABD ve AB kayıtlarımızın peşinde'

Son dakika haberi: Bakan Soylu Türkiye'den gönderilen Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamasında "2016’dan bugüne kadar 19 bin 336 Suriyelinin de asayiş sorunları sebebiyle ülkeden çıkışı sağlandı. 2020 yılında Avrupa’da sınır dışı başarı oranı yüzde 18, bizde geri gönderme yakaladıklarımızın yüzde 40 olarak kayıtlara geçmiştir. Ve 2022 yılında, geçen yılın aynı dönemine göre sınır dışı başarı oranı yüzde 73 artışla yüzde 41.2 olmuş, sayı da 20 bin 636 olarak gerçekleşmiştir." ifadelerini kullandı. Öte yandan Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına yanıt verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

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TÜRKİYE'NİN GÖÇ POLİTİKASIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR

Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen iftar programında Bakanlık Birim Amirleri ve Göç İdaresi Başkanlığı personeliyle bir araya geldi.

Türkiye'nin göç politikasıyla ilgili çalışmaları anlatan Soylu, yaptıkları çalışmalar ve ortaya koydukları özveriden dolayı Göç İdaresi personelini tebrik etti.

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Soylu, Türkiye'de bugüne kadar kaçak göç ile geldiği için 320 bin kişiyi ülkelerine geri gönderdiklerini, Suriye'ye geri dönenlerin sayısının ise 490 binin üzerinde olduğunu ve 2016'dan bugüne kadar 19 bin 336 Suriyeli sığınmacının asayiş sorunları sebebiyle Türkiye'den çıkışının gerçekleştiğini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmaya ilişkin Soylu, "Benim en büyük üzüntüm bu bilmeyenler güruhu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletimize hitap ederken, hakikaten cehaletin en yüksek noktasını ortaya koymaya çalışıyorlar. Bunu bir siyaset meselesi ve bunu bir oy meselesine döndürmeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

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Soylu, göç meselesine ilişkin eleştirilere yönelik, "Sefil gibiler çok açık söyleyeyim, Türkiye'de göçmen politikası üzerinden, göç politikası üzerinden siyaset yapan ve oy devşirmeye çalışanlar sefildirler. Bunun müsebbibi biz değiliz ki. Tam tersi, biz bütün dünyada karşı karşıya kaldığımız en büyük sınamadan bu ülkenin kamu düzenini bozmadan, bu ülkede insanlarımızın huzurunu bozmadan çıkabilmeyi temin edebilmek aynı zamanda başı sıkışmış insanlara da dirsek çevirmeyen, arkasını dönmeyen bir anlayış sergileyerek gerçekleştirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

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KILIÇDAROĞLU'NA YANIT: ABD VE AB KAYITLARIMIZIN PEŞİNDE

Türkiye'de bulunan sığınmacıların kayıtlarına ilişkin tartışmalara yönelik Soylu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Twitter'dan yazdıkları yetmeyince dün bir de Meclis kürsüsünden devam eden ana muhalefetin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kusura bakmasın. Türkiye'de Göç Başkanlığı da onun SSK Başkanlığında yaptığı bir pespaye şekilde yönetilmiyor. Göç Başkanlığı, Türkiye'de işte biraz önce anlattığım bu arkadaşlarımın ortaya koyduğu bir anlayışla beraber yönetiliyor. Ben Çalışma Bakanlığı da yaptım. Onun SSK Başkanlığını nasıl pespaye yönettiğini ben bakanlığımda iyi gördüm. İzlerini silebilmek mümkün değil. İkide bir kayıtları yok deyip duruyorlar. Bizim kayıtlarımız o kadar sakat ve sıkıntılı olsaydı, Kemal Kılıçdaroğlu sana söylüyorum, 5,5 yıldır İçişleri Bakanlığı yapıyorum. İlk geldiğim günden itibaren Amerika bizim göç kayıtlarımızın peşindedir vermedik, vermeyiz de. Avrupa, göç kayıtlarımızın peşindedir vermedik, vermeyiz de. Senin yapacağın ilk işi biliyorum Allah nasip etmesin geldiğin zaman o iş pişirdiğin büyükelçiler neyi isterlerse emre amade verirsin. Neyin doğru olup neyin yanlış olduğunu, neyin bu devletin mahremiyetinde olması lazım geldiğini düşünmeden bunu sağlayacak bir anlayışa sahip olur. Buradan net bir şey söylemek istiyorum. Kılıçdaroğlu'nun göç meselesindeki bilgisi yok mesabesindedir, cehalet düzeyindedir."

"O BELGELERİ BÜYÜKELÇİYE GÖTÜRDÜNÜZ"

Soylu, Kılıçdaroğlu'nun göç politikasıyla ilgili kafasının karışık olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Dün başka bugün başka konuşuyorlar. Bir gün 'bunlara çifte vatandaşlık vereceğim' diyor, bir gün 'Esed ile anlaşacağım' diyorsun, bir gün 'tümünü geri göndereceğim' diyor. Bunun hangisi doğru? Kafası karışmış. Büyükelçiye soracak öyle sağa sola yatmanın da bir anlamı yok. Ben devletin ağzıyla ve diliyle konuşuyorum. Altılı masadan sonra aldınız o belgeleri büyükelçiye götürdünüz. Önümüzde güzel ve uzun günler var. Hepsi ortaya dökülecek, hepsi. Bu ülkeyi büyükelçilere peşkeş çektirmeyiz, çektirirsek Kurtuluş Mücadelesinde, İstiklal Mücadelesinde ve Çanakkale Savaşında hayatını kaybetmiş şehit olanlar bize bunun hesabını sorarlar. Yokluk ve sıkıntı içerisinde hayatını o tarihlerde yaşayanlar ve bize Cumhuriyeti emanet edenler, bize bunun hesabını sorarlar. Sizin gittiğiniz yoldan gidilirse ay yıldızlı bayrağımızın rengini veren o al kanına bakamayız biz. Sizin koltuk için neleri feda edebileceğinizi bilen bir anlayışın temsilcileriyiz."

"SORUŞTURMA YAKINDA TAMAMLANIYOR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde yürütülen terör soruşturmasına ilişkin Soylu, "İstanbul Belediyesindeki terör soruşturması yakında tamamlanıyor, ak kara belli olacak. Buradan söyleyeyim rezil olacaksınız ve rüsva olacaksınız. Kobani olaylarının failine şeref madalyası takanın elbette ki rezil ve rüsva olma gibi bir endişesi olmaz." şeklinde konuştu.

Programa, İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, İsmail Çataklı, Mehmet Ersoy ve Tayyip Sabri Erdil, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü de katıldı. (AA/DHA)

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suriye Süleyman Soylu İçişleri Bakanı

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