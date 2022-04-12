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  4. Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu' göndermesi: Dengeni bozmuş

Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu' göndermesi: Dengeni bozmuş

12.04.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç İdaresi'ne tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun isminin konuşulmasına göndermede bulunan Bakan Soylu, CHP liderine "Anlaşılan iki belediye başkanın dengeni bozmuş." diye seslendi.

Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu' göndermesi: Dengeni bozmuş

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç İdaresi’ne "Sığınmacılar kaçak yollarla hala ülkemize geliyor. Ülke yolgeçen hanına döndü! Göç İdaresi’ne milletimiz adına gitmem gerekiyor ama sonucun ne olacağını herkes biliyor. Zincirler, teller; şimdi kum torbası koyarlar herhalde" sözleriyle tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı.

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kılıçdaroğlu'nun dayanılmaz cehaleti" notunu düşerek bir açıklama yaptı.

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"2 BELEDİYE BAŞKANIN DENGENİ BOZMUŞ"

Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Aday adaylığını tarif ederken "Devleti iyi tanıması gerekiyor." diyorsunuz ya, anlaşılan 2 Belediye Başkanın dengeni bozmuş. Göç idaresi ile ilgili sorduğun 3 sorunun da muhatabı Göç Başkanlığı değil" dedi.

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BÜYÜKELÇİ GÖNDERMESİ

Bakan Soylu, "Vatandaşlık sorusunun muhatabı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü. Diğerlerinin muhataplarını da 'yamakların' bulsun. Soruları düzelttirmek için aynı büyükelçiye gönderebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

SOYLU


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