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  4. Son Dakika! Bakan Soylu duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika! Bakan Soylu duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi

17.05.2021 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak ve Diyarbakır'da devam eden terör operasyonları kapsamında 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son Dakika! Bakan Soylu duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadeleye ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Soylu, devam eden 'Eren' operasyonları kapsamında 7 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu'nun açıklaması şöyle:

Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak Cudi Dağı Tuşimiya Bölgesi'nde 5, Eren-2 Operasyonları kapsamında, Diyarbakır Kulp ilçesi Yaylak kırsalında 2 olmak üzere toplam 7 terörist, etkisiz hale getirildi.


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Diyarbakır Şırnak Süleyman Soylu

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