Son Dakika! Bakan Soylu duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadeleye ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Soylu, devam eden 'Eren' operasyonları kapsamında 7 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu'nun açıklaması şöyle:

Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak Cudi Dağı Tuşimiya Bölgesi'nde 5, Eren-2 Operasyonları kapsamında, Diyarbakır Kulp ilçesi Yaylak kırsalında 2 olmak üzere toplam 7 terörist, etkisiz hale getirildi.

Eren-13 Operasyonları kapsamında,

Şırnak Cudi Dağı Tuşimiya Bölgesi'nde 5️⃣,



Eren-2 Operasyonları kapsamında, Diyarbakır Kulp ilçesi Yaylak kırsalında 2️⃣ olmak üzere toplam 7️⃣ terörist, ETKİSİZ!



Kahraman @Jandarma'mıza ???? — Süleyman Soylu | Maske???? Mesafe↔️ Temizlik???? (@suleymansoylu) May 17, 2021



