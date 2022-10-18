Son dakika | Bakan Soylu duyurdu: 59 ilde dev FETÖ operasyonunda yüzlerce gözaltı! "Finans kaynaklarının deşifre edilmesi önemli"

Son dakika haberi: 59 ilde dev FETÖ operasyonu! Bakan Soylu operasyonla ilgili ayrıntıları düzenlediği basın toplantısında aktardı. Soylu, operasyon kapsamında 704 gözaltı kararı talimatı verildiğini, 543 kişinin yakalandığını duyurdu.
Soylu, FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik başlatılan Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda şu ana kadar 543 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Operasyonun 59 ilde eş zamanlı icra edildiğini belirten Bakan Soylu, ayrıntıların EGM tarafından paylaşılacağını ifade ederek şöyle konuştu:
"Buradaki yolun para miktarından çok, sürecin deşifre edilmesi, güncel yapılanması ve finans kaynaklarının deşifre edilmesi önemlidir."
Bakan Soylu'nun Ankara'da düzenlediği basın toplantısındaki konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:
FETÖ terör örgütüne düzenli para transferinde bulunulduğu anlaşıldı. Gerek kargo gerek bankamatik üzerinden gerçekleştirilen para trafiği yurt dışı kaynaklıdır.
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