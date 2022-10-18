Son dakika | Bakan Soylu duyurdu: 59 ilde dev FETÖ operasyonunda yüzlerce gözaltı! "Finans kaynaklarının deşifre edilmesi önemli"

Son dakika haberi: 59 ilde dev FETÖ operasyonu! Bakan Soylu operasyonla ilgili ayrıntıları düzenlediği basın toplantısında aktardı. Soylu, operasyon kapsamında 704 gözaltı kararı talimatı verildiğini, 543 kişinin yakalandığını duyurdu.

FETÖ'NÜN MALİ YAPILANMASINA YÖNELİK DEV OPERASYON

Soylu, FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik başlatılan Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda şu ana kadar 543 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

"FİNANS KAYNAKLARININ DEŞİFRE EDİLMESİ ÖNEMLİ"

Operasyonun 59 ilde eş zamanlı icra edildiğini belirten Bakan Soylu, ayrıntıların EGM tarafından paylaşılacağını ifade ederek şöyle konuştu:

"Buradaki yolun para miktarından çok, sürecin deşifre edilmesi, güncel yapılanması ve finans kaynaklarının deşifre edilmesi önemlidir."

"YURT DIŞI KAYNAKLI DÜZENLİ PARA TRANSFERİ"

Bakan Soylu'nun Ankara'da düzenlediği basın toplantısındaki konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde: