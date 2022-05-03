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  4. Son dakika: Bakan Yardımcısı Çataklı açıkladı: Ümit Özdağ, Sinan Oğan, Bengi Başer hakkında suç duyurusu

Son dakika: Bakan Yardımcısı Çataklı açıkladı: Ümit Özdağ, Sinan Oğan, Bengi Başer hakkında suç duyurusu

03.05.2022 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ümit Özdağ, Sinan Oğan, Bengi Başer gibi sözüm ona akademik unvan taşıyan bazıları Türkiye’de 8 milyon, 10 milyon Suriyeli olduğu yalanını yayıyor" dedi.

Son dakika: Bakan Yardımcısı Çataklı açıkladı: Ümit Özdağ, Sinan Oğan, Bengi Başer hakkında suç duyurusu

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ümit Özdağ, Sinan Oğan, Bengi Başer gibi isimler hakkında Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ümit Özdağ, Sinan Oğan, Bengi Başer gibi sözüm ona akademik unvan taşıyan bazıları Türkiye’de 8 milyon, 10 milyon Suriyeli olduğu yalanını yayıyor, yabancı düşmanlığı yapıyorlar. Yazık, insanlık adına bunlardan utanıyorum. Haklarında Göç İdaremiz suç duyurusunda bulunacaktır” ifadelerini kullandı. (İHA)

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