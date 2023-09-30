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  4. SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! 20 ilde 'Narkogüç' operasyonu: 90 zehir taciri yakalandı

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! 20 ilde 'Narkogüç' operasyonu: 90 zehir taciri yakalandı

30.09.2023 08:33 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde düzenlenen 'Narkogüç' operasyonlarında 90 zehir tacirinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya açıklamasında "Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine izin vermeyeceğiz" dedi.

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! 20 ilde 'Narkogüç' operasyonu: 90 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yeni bir operasyonun detaylarını paylaştı. Bakan Yerlikaya, 20 ilde düzenlenen 'Narkogüç' operasyonlarında 90 kişinin yakalandığını ifade etti.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şunları ifade etti:

"Tekirdağ, Siirt, Diyarbakır, Yozgat, Denizli, Konya, Şanlıurfa, Kocaeli, Artvin, Balıkesir, Kırıkkale, Mardin, Bitlis, Samsun, Bursa, Aydın, Niğde, Batman, Yalova ve Sivas olmak üzere 20 ilde düzenlenen 'Narkogüç' operasyonlarında 90 zehir taciri daha yakalandı.

Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine izin vermeyeceğiz."


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Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı

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