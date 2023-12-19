HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! Thomas Josef Kondrad, Jingking Peng ve Daniel Alexander Muller yakalandı

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! Thomas Josef Kondrad, Jingking Peng ve Daniel Alexander Muller yakalandı

19.12.2023 08:26 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kafes-21 operasyonları kapsamında kırmızı bültenle aranan Thomas Josef Kondrad ve Jingking Peng ile difüzyon mesajıyla yakalama kararı bulunan Daniel Alexander Muller'in gözaltına alındığını duyurdu.

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! Thomas Josef Kondrad, Jingking Peng ve Daniel Alexander Muller yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yeni bir operasyonun detaylarını paylaştı. Bakan Yerlikaya, İstanbul ve Alanya'da düzenlenen Kafes-21 operasyonlarında 3 uluslararası suç örgütü liderinin yakalandığını ifade etti.

Bakan Yerlikaya şunları ifade etti:

"2’si Kırmızı Bülten, 1’i Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile aranan 3 Organize Suç Örgütü Elebaşı Alanya ve İstanbul’da düzenlenen KAFES-21 operasyonlarıyla yakalandılar.

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki;

Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine ve çetelere nefes aldırmayacağız.

Thomas Josef Kondrad: İnterpol Kırmızı Bülten’le aranan Polonya’da uyuşturucu madde ticareti yapan, Fas’dan İtalya ve İspanya’ya yüklü miktarlarda getirdikleri uyuşturucu maddeleri bu ülkelerden daha düşük miktarlarda diğer Avrupa ülkelerine sevk eden organize suç örgütünün elebaşı Antalya Alanya’da,

Jingking Peng: İnterpol Kırmızı Bülten’le Çin’de Dolandırıcılık ve Yasadışı Örgüt Faaliyetleri suçundan aranan örgüt elebaşı İstanbul Fatih’te,

Daniel Alexander Muller: Difüzyon mesajı ile (Acil Yakalama Mesajı-Sonrasında Kırmızı Bülten Çıkarılan) Almanya’da 1 ton kokainin ele geçirilmesi operasyonun firari şüphelisi olarak aranan organize suç örgütü elebaşı İstanbul Beyoğlu’nda,

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız Koordinesinde; Antalya ve İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimiz, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerimizce düzenlenen “KAFES-21” operasyonlarıyla yakalandılar.

Operasyonu düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizinle.

Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız."


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti’nin Ankara adayı kim olacak? Turgut Altınok’dan canlı yayında iddialı çıkış…AK Parti’nin Ankara adayı kim olacak? Turgut Altınok’dan canlı yayında iddialı çıkış…
Yeşim’in ölümünde cinayet şüphesiYeşim’in ölümünde cinayet şüphesi
İstanbul-Ankara arası 80 dakikaya inecekİstanbul-Ankara arası 80 dakikaya inecek
Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı
En Çok Okunan Haberler
Portakal'dan ses getiren asgari ücret çıkışı! Rakam vererek duyurdu: Oh be iktidardan önce açıkladım

Portakal'dan ses getiren asgari ücret çıkışı! Rakam vererek duyurdu: Oh be iktidardan önce açıkladım

Resmi Gazete'de yayımlandı! Restoran, kafe ve pastanelerde yeni dönem başlıyor

Resmi Gazete'de yayımlandı! Restoran, kafe ve pastanelerde yeni dönem başlıyor

İbrahim Özkan'ın katıldığı canlı yayın sırasında TV binası önünde protesto! "Teşkilat burada satılmışlar nerede" sloganları attılar

İbrahim Özkan'ın katıldığı canlı yayın sırasında TV binası önünde protesto! "Teşkilat burada satılmışlar nerede" sloganları attılar

AK Parti’nin Ankara adayı kim olacak? Turgut Altınok’dan canlı yayında iddialı çıkış…

AK Parti’nin Ankara adayı kim olacak? Turgut Altınok’dan canlı yayında iddialı çıkış…

'İstanbul büyük depreme hazır mı?' sorusunun en net yanıtı!

'İstanbul büyük depreme hazır mı?' sorusunun en net yanıtı!

Sosyal medyada 'Şeyh Said' tartışması! Halil Konakçı'ya Muharrem İnce ve Ümit Özdağ'dan tepki geldi

Sosyal medyada 'Şeyh Said' tartışması! Halil Konakçı'ya Muharrem İnce ve Ümit Özdağ'dan tepki geldi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dilan Polat'ın kara kutusu Şule ülkesine geri döndü! "Millet olarak rahatlayın"

Dilan Polat'ın kara kutusu Şule ülkesine geri döndü! "Millet olarak rahatlayın"

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

Hastalarını hipnotize ederek cinsel saldırıda bulundu

Hastalarını hipnotize ederek cinsel saldırıda bulundu

Cani anne açlıktan öldürdüğü oğlunun görüntüsüne dayanamadı

Cani anne açlıktan öldürdüğü oğlunun görüntüsüne dayanamadı

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.