SON DAKİKA | Bakırköy Osmaniye’de kontrollü yıkımı yapılan bina çöktü! 1 kişi göçük altında kaldı

Son dakika haberi: Bakırköy Osmaniye’de kontrollü yıkımı yapılan bir bina çöktü. Göçük altında bir kişinin kaldığı öğrenildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri, enkaz üzerinde çalışma yapıyor. Olay yerinden ilk görüntüler de geldi.
Son dakika haberi: Bakırköy Osmaniye Mahallesi'nde kontrollü yıkımı yapılan binada çökme meydana geldi. Çökme sonrası enkaz altında bir kişinin kaldığının belirtilmesi üzerine itfaiye ekipleri çalışma yapıyor. (İHA/DHA)
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