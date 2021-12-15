Son Dakika: Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Saat belli oldu, Bakan Koca açıklama yapacak

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün, saat 17.30’da video konferans yöntemiyle toplanıyor. Toplantıya Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başlık edecek.

EN ÖNEMLİ GÜNDEM OMICRON

Kritik toplantının ana gündem maddesinin Omicron varyantı olması bekleniyor. Yeni varyantı Türkiye'de şu ana kadar İstanbul'da bir, İzmir'de 5 kişi görülmüştü.

TÜRKİYE'DE 6 KİŞİDE GÖRÜLDÜ

Bakan Koca yaptığı açıklamada "Merak etmeyin. Şu ana kadar toplam 6 vakamız tespit edildi, 1'i İstanbul'da 5'i İzmir'de olmak üzere. Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Son derece belirtileri hafif, ayaktan takip edilen, herhangi bir sorunu olmayan hastalar. Omicron varyantıyla ilgili vatandaşımız bu anlamda tedirgin olmasın. Bu varyantla ilgili şu anki bilgiler, bulaştırıcılığı daha fazla olduğu ama etkisinin, ön bilgilerle daha düşük olabileceği şeklinde düşünüyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşımızın tedbirlere devam etmesini istiyoruz" demişti.

Öte yandan kritik toplantının ardından yazılı açıklama yapılacağı öğrenildi.

