Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulumuz bugün salgının seyri, gençler üzerindeki etkisi, aşı programımız ve yerli aşımız Turkovac’ın güncel durumunu değerlendirmek üzere bir araya geldi." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın yazılı açıklamasından satır başları şu şekilde:

Üniversiteli kardeşlerimizi eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmek ve sevdiklerine virüs taşımamak için hızla ve topluca aşı olmaya davet ediyorum. Unutmayalım ki, şu an aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 40’ı 23 yaş altı vatandaşlarımızdan oluşmaktadır.

YERLİ AŞI

Turkovac aşımızın diğer aşılar üzerine hatırlatma dozu olarak uygulandığı bir faz 3 çalışması devam etmektedir. Bu çalışma tamamlandığında acil kullanım için onaylanabilecek ve yaygın kullanım için seri üretime geçilerek kendi aşımız devreye girecektir.

Aşımıza sahip çıkarak bir an önce devreye girmesini temin edelim. Yerli aşımızı ürettiğimizde ihtiyaç sahiplerine aşı ulaştıracak bir ülke olacağız. Aksi halde ise aşıya ihtiyaç duyan ülke olarak kalacağız. Yerli aşımıza destek verin.

KISITLAMA OLACAK MI?

Artık kısıtlama yok, çünkü aşı var. Ancak, aşı olarak bağışıklık sağlayabilirsek ek tedbirlere gerek kalmayacak. Topluca aşı olmadan bu mümkün değil.

Bilim Kurulu toplantısı sonrası yapılan yazılı açıklama:



