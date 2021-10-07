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  4. Son Dakika: BioNTech aşısının 5-11 yaş arası kullanımı için acil onay başvurusu

Son Dakika: BioNTech aşısının 5-11 yaş arası kullanımı için acil onay başvurusu

07.10.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre koronavirüse karşı geliştirilen BioNTech aşısının 5-11 yaş çocuklar arasında kullanılması için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) başvuru yapıldı.

Son Dakika: BioNTech aşısının 5-11 yaş arası kullanımı için acil onay başvurusu

Pfizer şirketi, sosyal medya hesabından BioNTech ile ortak geliştirilen koronavirüs aşısıyla ilgili yeni bir gelişmeyi duyurdu.

Yapılan açıklamada ABD’nin denetleyici kurumu Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) bu aşının 5 ile 11 yaş aralığındaki çocuklara yapılmasının önünün açılmasıyla ilgili bir 'acil kullanım onayı' başvurusu yapıldığı belirtildi.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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