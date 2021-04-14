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  4. Son Dakika: Biri turuncu listede olan iki terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika: Biri turuncu listede olan iki terörist etkisiz hale getirildi

14.04.2021 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz yıl Diyarbakır'da, ağaç kesmeye giderken PKK tarafından katledilen 5 vatandaşımızı ve kahraman jandarmamız Mehmet Çelik'i şehit eden, biri turuncu, 2 terörist etkisiz hale getirildi. Kahramanlarımızın eline sağlık." dedi.

Son Dakika: Biri turuncu listede olan iki terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Soylu, Diyarbakır'da 5 vatandaş ve 1 jandarmayı şehit eden biri "turuncu" kategorideki PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
şehit pkk Diyarbakır Süleyman Soylu

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