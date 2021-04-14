Son Dakika: Biri turuncu listede olan iki terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Soylu, Diyarbakır'da 5 vatandaş ve 1 jandarmayı şehit eden biri "turuncu" kategorideki PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ayrıntılar geliyor...
Şehitlerimiz emin olsunlar...— Süleyman Soylu | Maske???? Mesafe↔️ Temizlik???? (@suleymansoylu) April 14, 2021
Bir bir hesap soruluyor, sorulacak!
Geçtiğimiz yıl Diyarbakır'da, ağaç kesmeye giderken PKK tarafından katledilen 5 vatandaşımızı ve Kahraman Jandarma'mız Mehmet Çelik'i Şehit eden, biri Turuncu, 2 terörist etkisiz.
Kahramanlarımızın eline sağlık