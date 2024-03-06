Son dakika | "Bize kaybettirmeye çalışıyorlar" diyen Erdoğan'dan "Müsaade etmeyiz" çıkışı! "Yine hortladı bu siyaset tarzı"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim mitingleri kapsamındaki bugünkü ilk durağı Malatya. Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadaki "Partimizin eski belediye başkanlarını, milletvekillerini, eski teşkilat mensuplarını aday göstererek kendileri kazanmaya değil, bize kaybettirmeye çalışan partiler ortaya çıktı" sözleri akıllara AK Parti'den istifa edip Yeniden Refah'tan aday olan Önder Tanır, Kasım Gülpınar gibi isimleri akıllara getirdi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Malatya'yla yol yürümekten şeref duyuyoruz. Bizim bildiğimiz Malatya'nın insanı köşeli, karakterli, sözünün eri olur. Pusulasını şaşıranı, Kandil'le demlenmeyi marifet sayanı, teröristler sarmaş dolaş olanı Malatya affeder mi?

Deprem bölgesi genelindeki faaliyetlerimizi 1000'den fazla şantiyede 110 bin personelle yürütüyoruz. Bugüne kadar teslim ettiğimiz konut sayısını ay sonuna kadar 75 bine çıkartıp, yıl sonuna kadar her ay 15-20 bin ilaveyle 200 bin konutu hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz. Depremin tüm izleri silinecek. Dünyanın bir başka ülkesi bizim yaşadıklarımızı yaşasa emin olun tekrar toparlanması on yıllar sürer. Asrın birlikteliği ile felaketin üstesinden geldik.

"BİZE KAYBETTİRMEYE ÇALIŞAN PARTİLER ORTAYA ÇIKTI"

Partimizin eski belediye başkanlarını, milletvekillerini, eski teşkilat mensuplarını aday göstererek kendileri kazanmaya değil, bize kaybettirmeye çalışan partiler ortaya çıktı. İsteyen istediği yerde siyaset yapabilir, aday olabilir. Hem bize kaybettirmek için çalışıp hem bizim gölgemizde yürümeye kalkanlara müsaade etmeyiz! Sadece yalan yanlış konuşacaksınız, siyaseti domine etmeye çalışacaksınız. Bunun adı siyasi şantajcılıktır. Maalesef son dönemde bu habis siyaset tarzının yeniden hortlamaya başladığını görüyoruz. Milletimizin sandıkta ne siyasi şantajcılara ne zübük siyasetçiler itibar etmeyeceğine inanıyorum.

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