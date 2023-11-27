SON DAKİKA | Bodrum'dan İstanbul'a gelen özel uçak, iniş sırasında pistten çıktı! Toprak alana saplandı

Son dakika haberi: Atatürk Havalimanı'nda hareketli anlar! Bodrum’dan İstanbul’a gelen özel uçağın havalimanına inişi sırasında pistten çıkıp toprak alana saplandığı öğrenildi. Uçaktaki iki pilotun kazayı yara almadan atlattığı, uçağın ekipler tarafından kurtarıldığı kaydedildi.

KURTARMA ÇALIŞMASI SIRASINDA PİST HAVA TRAFİĞİNE KAPATILDI

Edinilen bilgiye göre, Bodrum'dan İstanbul'a gelen Mavi Gök firmasına ait Cessna tipi TC-ART saat 11.20'de Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Uçak iniş yaptıktan kısa bir süre sonra pisten çıkarak yeşil alana çıktı.

Kaza sonrası uçakta bulunan iki pilot kazayı yara almadan atlatırken, yeşil alana çıkan uçak ekipler tarafından kurtarıldı. Uçağı kurtarma çalışmaları sırasında pist hava trafiğine kapatıldı. (DHA/İHA)







