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  4. SON DAKİKA | Bodrum'dan İstanbul'a gelen özel uçak, iniş sırasında pistten çıktı! Toprak alana saplandı

SON DAKİKA | Bodrum'dan İstanbul'a gelen özel uçak, iniş sırasında pistten çıktı! Toprak alana saplandı

27.11.2023 12:31 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Bodrum’dan İstanbul’a gelen Cessna tipi TC-ART tescilli özel uçak, Atatürk Havalimanı’na iniş sırasında pistten çıkarak toprak alana saplandı. Uçakta bulunan iki pilot, kazayı yara almadan atlattı. Uçak ekipler tarafından saplandığı yerden kurtarıldı.

SON DAKİKA | Bodrum'dan İstanbul'a gelen özel uçak, iniş sırasında pistten çıktı! Toprak alana saplandı

Son dakika haberi: Atatürk Havalimanı'nda hareketli anlar! Bodrum’dan İstanbul’a gelen özel uçağın havalimanına inişi sırasında pistten çıkıp toprak alana saplandığı öğrenildi. Uçaktaki iki pilotun kazayı yara almadan atlattığı, uçağın ekipler tarafından kurtarıldığı kaydedildi.

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KURTARMA ÇALIŞMASI SIRASINDA PİST HAVA TRAFİĞİNE KAPATILDI

Edinilen bilgiye göre, Bodrum'dan İstanbul'a gelen Mavi Gök firmasına ait Cessna tipi TC-ART saat 11.20'de Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Uçak iniş yaptıktan kısa bir süre sonra pisten çıkarak yeşil alana çıktı.

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Kaza sonrası uçakta bulunan iki pilot kazayı yara almadan atlatırken, yeşil alana çıkan uçak ekipler tarafından kurtarıldı. Uçağı kurtarma çalışmaları sırasında pist hava trafiğine kapatıldı. (DHA/İHA)

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uçak Atatürk Havalimanı
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