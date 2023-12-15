SON DAKİKA | Büyükşehir adayları ne zaman açıklanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazsı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yerel seçimlerle ilgili açıklama yapan Erdoğan, büyükşehir adaylarının aralık ayının sonuna doğru açıklanacağını ifade etti. ABD Başkanı Biden ile Gazze konusunu ele aldıkları ifade eden Erdoğan "İsrail artık bir yalnızlığa doğru gidiyor. Bu yalnızlığı daha da artacak" dedi.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

YEREL SEÇİMLER

Toplantıları yaptık, teamülleri yaptık. Bunlar üzerinde çalışıp aralık ayının sonuna doğru birinci derecede büyükşehirlerimizin adaylarını açıklamaya başlayacağız. Bu arada bazı illerin de adaylarını açıklayabiliriz gelen teamüllere göre. Bu çalışmaları değerlendirip gecikmeden, bir an önce açıklamayı hedefliyoruz.

BIDEN İLE YAPILAN GÖRÜŞME

Biden ile görüşmenin ana başlıklarını bir, F-16 ile ilgili görüşmeler teşkil etti. Bu konuda Biden kendisinin olumlu bir bakış açısı olduğunu, bununla ilgili olarak da Kongreye her türlü teklifi yapmaya hazır olduğunu söylüyor.

İSVEÇ AÇIKLAMASI

Özellikle İsveç noktasındaki yaklaşımımız ve bununla ilgili olarak parlamentomuzun vereceği kararını çok çok önemsediklerini söylediler. Biz de kendilerine İsveç konusunda parlamentomuzun dürüst bir yaklaşımda olduğunu, yeter ki İsveç terörle ilgili yaklaşımlarını kontrol altına alsın. Şu anda komisyondan zaten geçti, komisyondan geçmenin ötesinde de Dışişleri Komisyonumuz şu anda Kongreyle bu gelişmeleri yürütüyorlar.

Biden ile Gazze konusunu da etraflıca ele aldık. 'Başta siz olmak üzere buraya müdahil olmanız gerek. Sizin müdahil olmamanız durumunda biz de elimiz kolumuz bağlı duramayız. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz' dedi. İsrail artık bir yalnızlığa doğru gidiyor. Bu yalnızlığı daha da artacak.

Şu anda Eurofighterlarla ilgili görüşmeler devam ediyor. Bu görüşmelerin olumlu istikamette seyretmesini temenni ediyoruz.







