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  4. Son dakika: 'Canımı yaktın' deyip sağlık çalışanına saldırmışlardı! Saldırganlar tutuklandı

Son dakika: 'Canımı yaktın' deyip sağlık çalışanına saldırmışlardı! Saldırganlar tutuklandı

13.02.2022 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul Ümraniye'de bir hastanede sağlık çalışanına yönelik şiddet olayında yeni bir gelişme yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık çalışanını darp eden faillerin savcılık tarafından tutuklandığını duyurdu. İşte detaylar...

Son dakika: 'Canımı yaktın' deyip sağlık çalışanına saldırmışlardı! Saldırganlar tutuklandı

Son dakika: İstanbul Ümraniye'de geçtiğimiz günlerde Covid-19 hastasına tedavi uygulayan acil tıp teknikerine hasta ve hasta yakınlarının saldırmasına ilişkin yeni gelişme yaşandı. Saldırganlar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAKAN KOCA DUYURDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı gerçekleştiren faillerin tutuklandığını duyurdu.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’da bir hastanemizde, serum iğnesinin çıkarılması sırasında canının yandığını söyleyen bir kişi, üç yakınıyla, kasten yaralama, tehdit-hakaret başta olmak üzere 4 suç işledi. Failler, savcılık tarafından tutuklandı. Adalet, canı gerçekten yananlar için hesap soracak!"

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Fahrettin Koca Sağlık Bakanı
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