Son Dakika: Çavuşoğlu ve Tatar'dan çok önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "(Rum lider) Toplantıya yeni bir vizyon getiremedi. Takılmış plak gibi eski söylemlerini tekrarladı" dedi.

Çavuşoğlu ayrıca "KKTC'nin egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm önerisine çok güçlü bir şekilde destek vermeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar "Rum Kesimi'nin amacı, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin devamı ve anayasal değişiklikle Kıbrıslı Türklerin buna yama edilmesidir" dedi.

Ayrıca Tatar "Eşitliğe dayalı ve eşit statü tanınmadan eski şartlarda masaya oturmamız ve resmi görüşmelere başlamamızın anlamı olmaz" ifadesini kullandı.

Cenevre'de BM öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans düzenlenmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres toplantının ardından Kıbrıs sorununun çözümü adına resmi görüşmelerin başlaması için tarafların yeterli ortak zemini bulamadığını belirtmişti.



