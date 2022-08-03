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  4. SON DAKİKA| CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan KPSS açıklaması: Sadece gülüyorum, birkaç ay sonra kökten çözeceğiz

SON DAKİKA| CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan KPSS açıklaması: Sadece gülüyorum, birkaç ay sonra kökten çözeceğiz

03.08.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: KPSS'de 'aynı soru' iddiaları Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. İddiaların araştırılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verirken, ÖSYM Başkanı görevden alındı. Konuyla ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi. CHP lideri "Merak etmeyin, birkaç ay sonra kökten çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA| CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan KPSS açıklaması: Sadece gülüyorum, birkaç ay sonra kökten çözeceğiz

Son dakika: KPSS'deki 'aynı soru' iddiaları ve sonrasında yaşananlarla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Kılıçdaroğlu,"KPSS ile ilgili yorum yapmıyorum çünkü sınavın şaibesi bir yana, mülakatlar zaten şaibeli, haliyle sonuçlar kesin şaibeli. Bakanlığa da bunun için gitmiştim. Sarayın kendi şaibesini çözme şovuna ise sadece gülüyorum. Merak etmeyin, birkaç ay sonra kökten çözeceğiz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu KPSS
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