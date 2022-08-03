SON DAKİKA| CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan KPSS açıklaması: Sadece gülüyorum, birkaç ay sonra kökten çözeceğiz

Son dakika: KPSS'deki 'aynı soru' iddiaları ve sonrasında yaşananlarla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Kılıçdaroğlu,"KPSS ile ilgili yorum yapmıyorum çünkü sınavın şaibesi bir yana, mülakatlar zaten şaibeli, haliyle sonuçlar kesin şaibeli. Bakanlığa da bunun için gitmiştim. Sarayın kendi şaibesini çözme şovuna ise sadece gülüyorum. Merak etmeyin, birkaç ay sonra kökten çözeceğiz." dedi.

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