Son dakika | CHP lideri Özel'in 'darbe' çıkışına Bakan Tunç'tan sert tepki geldi: Sorumsuzca, yakışıksız ifadeler

İki yüksek mahkememizin görüş farkı var. Bu görüş farkından yola çıkarak bunu farklı noktalara çekmenin hiçbir anlamı yok. CHP'nin yeni genel başkanı Özgür bey bu heyecanla sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik yakışıksız ifadeleri var, sorumsuzca ifadeler. Cumhurbaşkanımızın sanki bir darbe yaptığı şeklindeki yorumuna kesinlikle katılmıyorum. Burada herhangi bir darbe söz konusu değil. Bu millet darbeyi de darbecileri de çok iyi bilir.