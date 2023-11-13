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  4. Son dakika | CHP lideri Özel'in 'darbe' çıkışına Bakan Tunç'tan sert tepki geldi: Sorumsuzca, yakışıksız ifadeler

Son dakika | CHP lideri Özel'in 'darbe' çıkışına Bakan Tunç'tan sert tepki geldi: Sorumsuzca, yakışıksız ifadeler

13.11.2023 10:27 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AYM ile Yargıtay arasında yaşanan gerginliğe ve CHP lideri Özgür Özel'in çıkışına ilişkin yorum yaptı. Özel'in konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çıkışına değinen Bakan Tunç, "Cumhurbaşkanımızın sanki bir darbe yaptığı şeklindeki yorumuna kesinlikle katılmıyorum" dedi.

Son dakika | CHP lideri Özel'in 'darbe' çıkışına Bakan Tunç'tan sert tepki geldi: Sorumsuzca, yakışıksız ifadeler

Son dakika haberi: İki yüksek mahkemede arasındaki krizle ilgili Bakan Tunç'tan önemli açıklamalar geldi. Tunç, CHP lideri Özgür Özel'in 'darbe' çıkışına tepki gösterip "Sorumsuzca, yakışıksız ifadeleri var" dedi.

"YAKIŞIKSIZ, SORUMSUZCA İFADELER"

Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları şöyle:

  • İki yüksek mahkememizin görüş farkı var. Bu görüş farkından yola çıkarak bunu farklı noktalara çekmenin hiçbir anlamı yok. CHP'nin yeni genel başkanı Özgür bey bu heyecanla sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik yakışıksız ifadeleri var, sorumsuzca ifadeler. Cumhurbaşkanımızın sanki bir darbe yaptığı şeklindeki yorumuna kesinlikle katılmıyorum. Burada herhangi bir darbe söz konusu değil. Bu millet darbeyi de darbecileri de çok iyi bilir.

  • Bunlar TBMM'nin çözebileceği hususlar. Bunu o tarafa bu tarafa çekmenin hiç anlamı yok. CHP liderinin o darbe açıklamaları vesaire bunların konumuzla hiçbir alakası yok.

AYM'NİN YAPISI DEĞİŞECEK Mİ?

  • Burada reforma ihtiyaç yok mu, gözümüzü mü yumacağız?
    Günün önemli manşetleri


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Özgür Özel Yılmaz Tunç aym
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