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  4. SON DAKİKA | Cumhur İttifakı'ndan 'Büyük İstanbul Mitingi'! Alana girişler başladı, kalabalık artıyor

SON DAKİKA | Cumhur İttifakı'ndan 'Büyük İstanbul Mitingi'! Alana girişler başladı, kalabalık artıyor

07.05.2023 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere bir hafta kala Cumhur İttifakı bugün Atatürk Havalimanı'nda 'Büyük İstanbul Mitingi' düzenliyor. Saat 16.00'da başlayacak miting için giriş noktalarında güvenlik önlemleri alınırken, Vatandaşlar miting alanlarına polisin güvenlik noktalarındaki üst aramasının ardından içeriye alınıyor.

SON DAKİKA | Cumhur İttifakı'ndan 'Büyük İstanbul Mitingi'! Alana girişler başladı, kalabalık artıyor

Son dakika: 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayıma geçilirken, dün Millet İttifakı'nın Maltepe'de düzenlediği mitingin arından bu kez de Cumhur İttifakı İstanbullularla buluşuyor. Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek olan büyük İstanbul Mitingi, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde saat 16.00'da başlayacak.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI, ALANA GİRİŞLER BAŞLADI

Miting için giriş noktalarında güvenlik önlemleri alındı. Vatandaşlar miting alanlarına polisin güvenlik noktalarındaki üst aramasının ardından içeriye alınıyor.

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Miting alanına araçlarıyla gelenler 15 farklı otopark noktasına yönlendirildi. Araçlarını park edenler, toplu taşımayla veya yaya olarak gelenler için, belirlenen noktalardan ring otobüsler kalktı.

Otobüslerle gelenler de polis ekiplerinin güvenlik kontrollerinin ardından alana giriş yapmaya başladı.

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(DHA)

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