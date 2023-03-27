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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adıyaman'da önemli açıklamalar

27.03.2023 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem felaketinden etkilenen Adıyaman'da Yeni Afet Konutları Temel Atma Töreni'nde konuşuyor.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adıyaman'da önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Deprem felaketinde büyük yıkımların ve can kayıplarının yaşandığı illerden olan Adıyaman'da yaralar sarılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman Yeni Afet Konutları Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Sevgili Adıyamanlılar, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Öncelikle bugün 5. gününe ulaştığımız Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Ramazan'a buruk girdik. Kaybettiğimiz 50 binin üzerindeki insanımızın acısı hala taze. Adıyaman'la birlikte bazı illerimizde deprem afetini sel felaketi izledi.

Ansızın hayatımızdan kopup giden sevdiklerimizin hatıraları yürekleri. Depremin, insanımızın yüreğinde açtığı yaraları sarmak için gece gündüz çalışıyoruz.

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