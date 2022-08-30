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  4. Son dakika: Devlet erkânından Anıtkabir ziyareti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele vurgusu

Son dakika: Devlet erkânından Anıtkabir ziyareti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele vurgusu

30.08.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 30 Ağustos Zafer Bayramı yurdun dört bir yanında kutlanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkânı da Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadele vurgusu yaptı.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

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30 Ağustos 1922 Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi zaferinin 100. yılı kutlamaları kapsamında bugün ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle tören başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği kortejde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, komutanlar, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelengi bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

ERDOĞAN'DAN TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak şunları kaydetti:

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"Şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından büyük zaferin 100. seneyi devriyesinde zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı rahmetle yad ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni bizlere çizdiğiniz hedefler çerçevesinde ilerletmeye devam ediyoruz. Küresel salgın krizini alnının akıyla atlatan ülkemiz, barış ve istikrarın yeniden tesisi için tüm dünyanın dikkatini toplayan diplomatik hamlelere imza atmaktadır. Mazlumlara da umut olan Türkiye'nin inşasını eli kanlı terör örgütlerinin saldırıları engelleyemeyecektir. Ruhun şad olsun."

Anıtkabir, devlet töreninin ardından halkın ziyaretine açıldı.

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