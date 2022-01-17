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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arnavutluk'ta FETÖ mesajı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arnavutluk'ta FETÖ mesajı

17.01.2022 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi. Arnavutluk'taki FETÖ yapılanmasına dikkat çeken Erdoğan, "Dost ve kardeş ülke Arnavutluk’ta FETÖ’nün hala faaliyet alanı bulabilmesi bizi derinden yaralıyor." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Arnavutluk Meclisi'ne hitap etti.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arnavutluk'ta FETÖ mesajı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Rama açıklamalarda bulundu. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı ortak basın toplantısında, Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin (AB) güvenliği için çok önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Deprem haberini alır almaz Türk yardım ekipleri Arnavutluk'ta çalışmalara başladı. 522 deprem konutunu 14 ay gibi rekor sürede tamamladık. Bundan sonrada Arnavutluk'u yalnız bırakmayacağız.

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Elinde masumların kanı olan bu yapının sadece Türkiye'ye değil varlık gösterdiği her ülkeye büyük bir tehdit oluşturduğu aşikardır. Dost ve kardeş ülke Arnavutluk’ta FETÖ’nün hala faaliyet alanı bulabilmesi bizi derinden yaralıyor. Arnavutluk'taki FETÖ yapılanmasına yönelik daha kararlı adımlar atılması beklentimizdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arnavutluk Meclisi'ne hitabından satır başları:

Arnavutluk gönül komşumuzdur. İlişkilerimiz 6 asrı bulan bir geçmişe dayanıyor. İşbirliğini geliştirmek için çok güzel bir iklime sahibiz. Türkiye ile Arnavutluk el ele verdiğinde çözülemeyecek sorun kalmaz. Türk milleti her zaman olduğu gibi tüm gücü ve imkanlarıyla Arnavutluk halkının yanındadır.

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deprem Arnavutluk Recep Tayyip Erdoğan

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