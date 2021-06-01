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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

01.06.2021 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT 1 Ve TRT Haber'in ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT özel yayınında soruları yanıtlıyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

MASKELERDEN NE ZAMAN KURTULACAĞIZ?

Öncelikle şunu çok açık net söylemekte fayda görüyorum. Maske, mesafe, hijyen. Bu 3 başlık söz konusu. Sosyal mesafe, maske önem arz ediyor. Sosyal mesafe gündemimizde yerini koruduğu zaman arada mesafe konulması halinde maskeden de kurtulmak mümkün olur. 1,5 metreye dikkat edildiği zaman maskeden de kurtulmak mümkün ama sosyal mesafe şart. Bakanımız kısa bir süre sonra bununla ilgili açıklama yapacak. Şu şartlarda maskeyi de çıkarabiliriz diye. 1,5 metre gibi mesafeyi aramızda koruduğumuzda maskeyi çıkarabiliyoruz.

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Ciddi manada aşımız geliyor. Aşılarımızın gelişiyle birlikte 50-55 yaş üstüne de yoğun bir şekilde yapmaya başlayacağız. Aşılarla birlikte ciddi manada korunma sürecini tıbben de olmuş olacağız.

"3 AŞIMI OLDUM"

Ben 3 aşımı oldum, bir de antikor yükseldi mi yükselmedi mi bununla ilgili adımı attım.

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Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

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