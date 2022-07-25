Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar "Türkiye'den kesinlikle bir taviz beklenmesin"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme dair soruları yanıtlıyor. Türkiye'nin barış diplomasisi, Türkiye-ABD ilişkileri ve Atina yönetiminin provokasyonları, enflasyonla mücadelede yeni adımlar, Türkiye'nin terörle mücadelesi, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya NATO üyelik şartları gibi önemli başlıkların yer aldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI VE KÜRESEL GIDA KRİZİ

Mutabakatın İstanbul'da imzalanmasını sağladık. Küresel gıda krizinin etkileri hafiflemeye başlayacak. En az gelişmiş ülkelerin üzerindeki baskı azalacak, ortaya çıkabilecek kıtlıklar önlenecek. Bu tarihi başarıya verdiğimiz katkı, Türkiye'nin önemli rolünü bir kez daha ortaya koydu. Operasyonel boyut, İstanbul'da idare edilecek. BM, Rusya ve Ukrayna'dan yetkililer burada görev alacaklar. Müzakereler çok hassas bir zeminde ilerledi. Savaşın devam ettiği bir noktada aksi düşünülemezdi. Sürecin ne kadar hassas olduğunu Odessa Havalimanı'na düzenlenen saldırıdan görüyoruz. Anlaşmaya aykırı eylemlerden kaçınılmasını umuyoruz. Anlaşmayı tüm unsurlarıyla hayata geçirmeye kararlıyız.

NATO ZİRVESİ, İSVEÇ-FİNLANDİYA İLE NATO MUHTIRASI

Her şeyden önce PKK, PYD, YPG ile FETÖ'ye destek verilmeyeceği ve bunun bizim kırmızı çizgimiz olduğunu orada ısrarla hatırlattık. NATO'nun kayıtlarına bu terör örgütlerinin girmiş olması Madrid Zirvesi'nin en başarılı yanıdır. İsveç ve Finlandiya'dan teröre desteğin kesilmesi noktasında somut beklentilerimiz var. Beklentilerimize cevap bekliyoruz. Buradan taviz yok. Bu ülkelerle yapılacak toplantılarda atılan veya atılmayan adımların bütün muhasebesi ortaya konulacak. Türkiye'den kesinlikle bir taviz beklenmesin. Teröristler yine oradaki caddelerde gösteri yapıyorlar.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ

Bu iş o kadar kolay değil. Madrid'deki bir davettir, onama değildir. Şimdi, bu davetin neticesi ne olacak? Onu da bu eylemler belirleyecek. Sadece olay İsveç, Finlandiya değil, Almanya, İtalya, Fransa da böyle... Macron'la yaptığım görüşmede "Siz ne yapacaksınız?" dedim.

İRAN'DAKİ ÜÇLÜ LİDERLER ZİRVESİ

İran'la temaslarımızda yatırımdan sosyal güvenliğe uzanan geniş bir yelpazede farklı alanlarda 8 belge imzaladık. Putin'le olan görüşmemiz çok daha farklı geçti. Çünkü şu anda Putin-Zelenskiy olayında biz çok önemli bir rol oynuyoruz. Kimseye düşman nazarıyla bakmıyoruz, dost nazarıyla bakıyoruz. Bu da her iki tarafın samimi yaklaşımını getiriyor. Batı'nın yaklaşımı siyasetçilere yakışan bir yaklaşım değil. İkili ilişkilerimizdeki konuları rahatlıkla ele aldık, olumlu bir görüşme oldu. Aramızda bazı konularda anlaşmazlıklar elbette var. S-400 konusunda biz inandığımız neyse bunu yaptık. Tahran'daki görüşmelerimizde terörle mücadele bir numaralı konuydu. Suriye terör örgütlerinin yuvası haline gelmiş durumda. İran ve Rusya'nın bir tavır belirlemesi gerekir.

YUNANİSTAN MESELESİ

Miçotakis'le bir yemek yedik. Aramıza üçüncü bir ülkeyi sokmayalım dedim. Ne yapacaksak direkt hat kuralım, direkt hattan görüşmelerimizi yapalım. Aradan 15 gün-3 hafta geçti, ABD'deki konuşmasında aleyhimizde birçok şey söyledi. Davos'ta da benzer şeyleri yaptı. Ondan sonra Türkiye bize şöyle yaptı böyle yaptı deyip duruyorsun. EFES Tatbikatı bunları çıldırttı. Yunanistan'ın dürüst olmayan tutumuna son vermesi gerektiğini belirttik. Yunanistan'da 9 adet ABD üssü var. Bunları inkar ediyorlar. Bunları adalara yerleştirme gayretleri var. Rusya'ya karşı olduğunu söylüyorlar, kimi kandırıyorsunuz? Yunanistan bizim güvenlik ihtiyaçlarımız için uçak almamızı engellemeye çalışıyor. Verirler, vermezler hiç önemli değil. Biz duruşumuzu koruyoruz.

Yunanistan'ın faaliyetleri sadece Lozan'a değil, Paris Anlaşması'na da ters. Adaların egemenliğinin gayri askeri statü altında kalmak kaydıyla kendisine verildiğini Miçotakis bilmiyor, öğrenecek.

'Yunanistan sen ne yapmak istiyorsan yap', öyle mi diyelim? Ne gerekiyorsa vakti saati geldiğinde bunu yaparız.

F-16 SATIŞINA YUNANİSTAN ŞARTI

Madrid'deki görüşmelerde yönetimin tutumunu olumlu gördüm. ABD Kongresi'ndeki bazı odakların F-16 talebimiz konusunda girişimlerini hızlandırdıklarını görüyoruz. Belirli koşullara bağlanmasıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

ERMENİSTAN'LA İLİŞKİLER

Başbakan Paşinyan'la dini bayramlarla ilgili bir tebrik görüşmesi gerçekleştirdik. Bizim baştan beri kırmızı çizgimiz Azerbaycan'dı. Azerbaycan konusu yoluna girdikten sonra biz zaten kapılarımızı açarız dedik. Ermenistan'la normalleşme sürecinde ciddiyiz, kararlıyız. Bizim vatandaşımız olan ve vatandaş olmaya namzet olan Ermeniler var. Azerbaycan'la eşgüdüm içerisinde Ermenistan'la olan yaklaşımı geliştiriyoruz.

IRAK DOHUK'TAKİ SALDIRI

PKK,YPG,PYD'nin alışılmış terör eylemlerinin benzeri. Dert, Türkiye ile Irak arasındaki olumlu gelişmeleri bozmak. Son olarak Konya'da yapılacak olan İslam oyunlarına Irak'ın katılmaması istikametinde bir açıklama yapmışlar. Üzüldüm, Irak böyle bir adımı atmamalı. PKK'nın gerçek yüzünü bir kez daha görmüş olduk.

ABD'NİN SKANDAL TAZİYE MESAJI

ABD'nin terör örgütüyle (PKK-YPG) iş tutması kendi kazdığı çukura düşmesi sonucunu doğuracaktır. Bu taziye yayınladıkları teröriste bakarsanız kim diye; kız çocuklarını terör örgütüne katmak için çalışan biri. Biden'la tekrar görüşürsek bunları önlerine koyacağız. ABD'nin PKK ile iş birliği devam ediyor. Türkiye'nin DEAŞ ile göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesi olduğunu unutuyorlar. Yine ABD, Suriye'nin kuzeyinde olası operasyonumuza karşı olduklarını söylerken çeşitli iddialar dile getiriyor. Bu yaparken sözde ortaklarının terör eylemlerinin bir NATO müttefikine verdiği zararlardan bahsetmiyorlar.

SIĞINMACILARIN ÜLKELERİNE DÖNÜŞÜ

Suriye'nin kuzeyinde 250 bin briket ev yapmayı planlıyoruz. Bunları biz AFAD'ımızla beraber yapıyoruz. İnsanların ilkel çadırları insani ve İslami değildir. Briket evlerin alt yapısını da iyi bir şekilde yapalım dedik. Şu ana kadar 100 bine yakın konutu bitirdik ve bunlar devam ediyor. Şimdi yeni bir çalışmaya gireceğiz. Artık tek kat değil, 2 katlı olanlara da değil. Belki zemin + 2 de olabilir. Buralara bizdeki mültecilerden kendi istekleriyle geri dönüşleri artıralım diyoruz. Bunu başarabilirsek bu sayı 1 milyonu bulur.

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER

Salgın süreci, Ukrayna'daki savaş, enerji ve emtia fiyatları küresel anlamda enflasyonist bir ortam oluşturdu. Tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye'nin de enflasyon görünümünü olumsuz etkiledi. Hayat pahalılığının yükünü azaltmak ve TL'ye güveni artırmak için gerekli adımları atıyoruz. Tüm ihtiyaçları ve politika adımlarını değerlendirerek ilerliyoruz. Kur korumalı TL vadeli mevduat ve katılmalı hesaplarına vatandaşlarımızın ilgisi yüksek oldu. Toplamda 1,8 milyon hesap açıldı. Bu önemli bir güvene işaret ediyor. TL cinsi tasarrufların yaygınlığını artmak için Kur korumalı TL vadeli mevduat ve katılmalı hesap enstrümanını desteklemeye devam edeceğiz. Bir de gelire endeksli senetlerin ihracını gerçekleştirdik. 83 bin 816 bireysel yatırımcı toplamda 6,6 milyar liralık talep gösterdi. Bu düzenlemelerin enflasyon üzerindeki etkilerini de takip ediyoruz. Son haftalarda petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün, fiyatları etkilemesini de bekliyoruz. Yıllık anlamda enflasyondaki düşüşü önümüzdeki Şubat-Mart itibarıyla görmeye başlarız.

(Vatandaşın ilgisi) Kayseri'de resmi rakam 70 bin civarındaydı.

FINDIK FİYATLARI

Bu hafta sonu Ordu'ya gidiyorum. Ordu'da da herkesin beklentisi; fındık fiyatları ne olacak? Açıklayacağız.

EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ-ASGARİ ÜCRET

Bu konularda Vedat Bey çalışmaları sürdürüyor. Belirli bir takvim var. Ek gösterge konusu yıllardır gündemde. Bu sene başında çalışmalara başladık, tüm sistemi düzenledik. Ek gösterge sisteminde bugüne kadar 28 sene boyunca küçük dokunuşlar yapılmıştı. Bu sistemi talepler doğrultusunda revize ettik.

