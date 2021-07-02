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  4. Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken 'Kanal İstanbul' açıklaması

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken 'Kanal İstanbul' açıklaması

02.07.2021 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan Millet Kütüphanesi'nde doktora öğrencileri ile bir araya gelerek sorularını yanıtladı. Kanal İstanbul projesiyle ilgili soruya da yanıt veren Erdoğan, "11 yıllık bir proje. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde attığım adım. Kanal İstanbul ile ilgili bir adım atmamız şart. İstanbul doğası çevre katliamı için tehdit." dedi.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken 'Kanal İstanbul' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde öğrencilerin sorularını yanıtladı. Kanal İstanbul'un Türkiye için ne kadar önemli olduğunu ve 11 yıllık proje olduğunu aktaran Erdoğan, bu sürecin İBB Başkanlığı yaptığı döneme dayandığını vurguladı. Kanal İstanbul için adım atmanın şart olduğunu aktaran Erdoğan, "İstanbul Boğazı'nın virajlar noktasında bir özelliği var. Gemiler bazı yerlerde dümen kilitlenmesi dediğimiz durumla karşı karşıya kalabiliyor, manevrayı yapamaz hale geldiği yerler oluyor. Biliyorsunuz birçok kere İstanbul Boğazı'nda kazalar oldu." dedi.

Ayrıntılar geliyor...


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Anahtar Kelimeler:
kanal istanbul Recep Tayyip Erdoğan
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