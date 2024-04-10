SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Gazze' mesajı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nın programında partililere seslendi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Her zaman Gazzeli mazlumların yanında olacağız. Gazze'ye en çok yardım yapan ülkeyiz.

Filistin davasına sahip çıkacağız. Dirayetli duruşu yok sayanları Allah'a havale ediyoruz.

(İsrail'e ihracat kısıtlaması) İlave tedbirler Gazze'ye yardım ulaşıncaya kadar sürecek.

'SEÇİM' VURGUSU

Seçimlerin muhasebesini yapıyrouz. Sandıkta verilen mesajı en ince detaya kadar inceliyoruz."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TELEFONLA ASKERLERİN BAYRAMINI KUTLADI

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mehmetçiklerle buluşmasında telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak askerlerle görüştürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerlerin bayramını tebrik etti.

Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Tüm Komuta Kademesi’ndeki kardeşlerime, Mehmetçiklerimize özellikle en kalbî duygularla selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum ve Ramazan Bayramı’nın tüm milletimize hayırlara vesile olmasını Allah’tan diliyorum. Ve bizler gerek Mehmetçiklerimiz, gerek Komuta Kademesi hepsiyle teröristleri inşallah bundan sonra da bugüne kadar olduğu gibi yok edeceklerine inanıyoruz. Gerek sınırda gerek sınır ötesinde bu mücadelemiz aynı şekilde devam edecektir. Tekrar bayramınızı tebrik ediyor ve en kısa zamanda buluşmak üzere sizleri Allah’ a emanet ediyorum.”Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





