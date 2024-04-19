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  4. Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum geldi! "İsrail farklı, İran farklı konuşuyor; akla ziyan olmayan açıklama yok"

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum geldi! "İsrail farklı, İran farklı konuşuyor; akla ziyan olmayan açıklama yok"

19.04.2024 14:16
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in İran'a yaptığı misilleme saldırısıyla ilgili ilk açıklama geldi. Erdoğan, "İsrail farklı şeyler söylüyor, İran farklı görüşler ortaya atıyor. Sahiplenme yok. Konuyla ilgili akla ziyan olmayan bir açıklama da yok" ifadelerini kullandı.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum geldi! "İsrail farklı, İran farklı konuşuyor; akla ziyan olmayan açıklama yok"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Pazartesi günü gerçekleştireceği Irak ziyaretinin detaylarını paylaşan Erdoğan'ın İran-İsrail gerginliğiyle ilgili yorumu dikkat çekti.

IRAK ZİYARETİ

Erdoğan'ın gazetecilerin sorularına verdiği yanıtlar şöyle:

  • Irak ziyaretimiz ertelenen bir ziyaretti. Seçim sonrası diye planladık, şimdi seçim de bitti, Irak'a ziyaretimizi inşallah gerçekleştireceğiz. Günübirlik bir ziyaret. Önce Bağdat, Bağdat'taki sayın cumhurbaşkanı ile ve başbakanla yapacağımız görüşmelerden sonra bir de Erbil ziyareti gerçekleştireceğiz. Erbil'de de Kuzey Irak sorunlarını, aynı zamanda merkezi yönetimle ilgili sorunları görüşme fırsatımız olacak. Aynı zamanda Irak-Türkiye ilişkilerini bir genelleme çatısı altında ele alacağız.

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ALMANYA CUMHURBAŞKANI STEINMEIER'IN ZİYARETİ

  • Türkiye-Almanya arasındaki ilişkileri ele alma fırsatımız olacak. Siyasi, askeri, ekonomik, ticari birçok konuları ele alacağız.

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İSRAİL-İRAN GERGİNLİĞİ

  • İsrail farklı şeyler söylüyor, İran farklı görüşler ortaya atıyor. Sahiplenme yok. Konuyla ilgili akla ziyan olmayan bir açıklama da yok. İran'ın yaptığı açıklamalar için de 'Bu doğru söylüyor' diyemiyorsunuz, İsrail için zaten hiç diyemiyorsunuz.

FİLİSTİN'İN BM'YE TAM ÜYELİĞİ

  • BMGK'nin de İsrail'in yanında yer aldığını görüyoruz. Herkes Filistin'in yanında yer alırken Amerika yine İsrail'in yanında. Zaten farklı bir şey beklemiyorduk.
İsrail'den İran'a misilleme saldırısı İsrail'den İran'a misilleme saldırısı
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Recep Tayyip Erdoğan
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