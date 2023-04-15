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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kocaeli'de önemli açıklamalar

15.04.2023 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kocaeli'de önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Kocaeli'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalar yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Biz bunların ne menem olduğunu biliyoruz. Kandil, bizim Diyarbakır annelerimizin yavrularını kaçırdı mı... Hatta Edirne'de olan Selo var ya... 50 bin Kürt kardeşimizi bunlar öldürdü mü... Hatta bu gençlerin üzerinden arabayla geçtiler. Kardeşlerim bunların derdi Kürt falan değil. Açık söylüyorum; onlar ne kadar Kürtse biz o kadar Türküz.

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Kocaeli Şehir Hastanemiz 1218 yatağıyla, deprem izolatörlü modern inşaatıyla her türlü imkana sahip birimleriyle, bakıyorum iftihar ediyorum. Ülkemizin tüm büyükşehirlerini bunun gibi şehir hastaneleriyle donatıyoruz, sırada İzmir var.

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Türkiye'yi sağlık alanında sadece kendi vatandaşlarına hizmet etmekle kalmayıp küresel bir cazibe merkezi haline dönüştürmekte kararlıyız. Sağlık alanında yabancıların ülkemize olan ilgisi giderek artıyor. Sağlık alanında yaptığımız sistem reformunun kıymetini milletimizin gayet iyi biliyor. Muhalefet bu hizmetlere, bu eserlere saldırmayı sürdürüyor.

(Hatay'daki Defne Devlet Hastanesi) İşte o hastane var ya inşallah 1,5 ay içinde hizmete girecek.

20 yıla sığdırdığımız asırlık yatırımlar daha önce yapılsaydı bugün Türkiye başka bir yerde olurdu.

Bugün yeni bir mücadelenin içindeyiz. Bu mücadele 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'nın müjdesini milletimize, dostlarımıza ve tüm insanlığa verme mücadelesidir. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun da önüne türlü türlü engeller çıkartmak için çalışıyorlar.

Şimdi, bir yere gelelim. Naptılar bunlar, bu muhalefet? 7'li bir masa kurdular. Kumar masası. Yetmedi PKK'sında FETÖ'suna tüm terör örgütleriyle anlaştılar. Ama milletin kendisi yok, vizyon zaten yok. Program deseniz bunların aklı o kadarına ermez. Proje deseniz... Bir kısmı zaten bizim yaptığımız şeyler. Bunların yaptığı bir şey yok. Dolayısıyla bunların ülkeye ve millete herhangi bir vaatleri bulunmuyor. Tek yapacakları ortaklarının altına birer cumhurbaşkanı yardımcılığı koltuğu çekmek. Mavi boncuk dağıttıkları herkese bakanlık veriyorlar.

O zaman... IMF'in başındakiyle konuşuyoruz. 6'lı masanın etrafında olan kişi de o zaman benim bakanım. Ah ah... Dedim ki ben IMF'in başındaki o zata, ikide bir Türkiye'ye adamlar gönderiyorsunuz, Türkiye'yi ben yönetiyorum, siz değil. Siz taksitlerinizi almaya gelip alıyor musunuz alıyorsunuz. 2013'e kadar devam ettik ve yaptığımız görüşmeden sonra 2013'te bu ödemeyi bitirdik, IMF'i Türkiye'den def ettik. Ama CHP'ye sorsan ne diyor IMF'le konuşmak lazım. O sizin işiniz. Biz IMF ile değil, biz kendi kendimize yeteriz. IMF borcunu 2013'te sıfırladık. Şimdi hamdolsun 100 milyar doların üzerine Merkez Bankası'nın rezervi çıktı. Gümbür gümbür gidiyoruz. Yaparsa Cumhur İttifakı yapar. Başbakanlığım döneminde bir ara 135 milyar doların üzerine de Merkez Bankasının rezervi çıkmıştı. Şimdi yine onu yakalayacağız.

(Muhalefete) Büyükşehir belediyeleriniz acaba ne yapıyorlar? Yok yapamazlar, yaparsa Cumhur İttifakı yapar. Bunlar bir şey yapıyorlar, her ortaya cumhurbaşkanı yardımcılığı veriyoruz diye kendileri söylemedi mi. Selo'yu çıkaracaklarmış, çocuk katilini çıkaracaklarmış. Benim milletim bu çocuk katilini dışarı çıkarma sözü verenlerle bir olur mu? Bu Selo'yla beraber olur mu? İşte onun için 14 Mayıs'a kaldı 28 gün, durmak yok. Bay Bay Kemal, yurt dışından 300 milyar dolar getireceğim diyerek ülkeyi tefecilere pazarlamıyor mu? Sen bakkal dükkanı bile yönetmedin ya. Tefeciler, alacakları için devletin gelirlerine el koyunca maaşları kim ödeyecek?


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