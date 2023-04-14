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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet İttifakı'na tepki: Afaki vaatlerle depremzede kardeşlerimizin umutlarıyla oynuyorlar

14.04.2023 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da "Depremzedelerle İftar Programı"nda konuştu. Millet İttifakı'na tepki gösteren Erdoğan, "Asla yapmadıkları, hiçbir zaman da yapamayacakları afaki vaatlerle depremzede kardeşlerimizin umutlarıyla oynuyorlar." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet İttifakı'na tepki: Afaki vaatlerle depremzede kardeşlerimizin umutlarıyla oynuyorlar

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da "Depremzedelerle İftar Programı"nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

  • Depremzedelerimizle birlikte tüm milletimizin başı sağ olsun. Tedavisi devam eden yaralılara acil şifalar diliyorum. Yaşadığımız felaketin büyüklüğünü kelimelerle ifade etmek zor. Bilim insanları asrın felaketi olarak nitelendirdi.

  • Bazı vatandaşlarımız yaşadıklarını kıyamet benzetmesiyle ifade ediyor. Toplam 872 bin bağımsız bölüm kullanılamaz hale geldi. Depremden hemen sonra yıkımı yerinde tespit edip kendi gözlerimizle gördük. İlk andan itibaren tüm kurumların deprem bölgesine koştuğuna şahit olduk. Şüphesiz insan iradesini aşan bazı durumlar oluşabilmektedir.

  • Deprem bölgesi için tüm imkanların seferber edilişi inkarı mümkün olmayan bir gerçektir. İftira atanları kendi hırslarıyla baş başa bırakıyoruz. Deprem yıkıntıları üzerinde siyaset yapanları milletimiz çok iyi biliyor. Enkaz önünde poz verdiler, sonrasında deprem bölgesini gündemden çıkardılar. Bunlar mağduriyet giderecek hiçbir adım atmadılar.

  • (Millet İttifakı) Asla yapmadıkları, hiçbir zaman da yapamayacakları afaki vaatlerle depremzede kardeşlerimizin umutlarıyla oynuyorlar.

Ayrıntılar geliyor...

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