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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

13.11.2022 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya’ya hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada 6 kişinin vefat ettiğini, 53 kişinin yaralandığını bildirerek, "Devletimizin ilgili birimleri bu kalleş saldırının faillerini ve arkasındaki mahfilleri ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Zirvesi sebebiyle Endonezya'ya hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada 6 kişinin vefat ettiğini, 53 kişinin yaralandığını bildirdi.

İstiklal Caddesi'nde patlama! İşte o anlar... İstiklal Caddesi'nde patlama! İşte o anlar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bugün saat 16.20'de İstiklal Caddesinde meydana gelen bombalı saldırıda vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Türkiye'yi ve Türk milletini terörle teslim alma çabaları, dün olduğu gibi bugün ve yarın da hedefine ulaşamayacaktır.

(Beyoğlu'ndaki) Devletimizin ilgili birimleri bu kalleş saldırının faillerini ve arkasındaki mahfilleri ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürmektedir.

Şu an itibarıyla ilk tespitler oradaki kaçışmalar vesaire falan, bir kadının bu işte rol oynadığı noktasında.

(AB'nin KKTC açıklaması) Avrupa Birliği ne demiş, Avrupa Birliği nasıl bakıyor, bizi bunların hiçbirisi ilgilendirmez. Biz nasıl bakıyoruz bu önemlidir.

BM Genel Kurulunda yaptığımız açıklama geleceğe bir ufuktur. Süreç devam ediyor."

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