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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

19.04.2023 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de iftar programında konuşuyor.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de iftar programında konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

  • Bugün Denizli çok güçlü bir seda ile Türkiye Yüzyılı'nın inşası için 'ben de varım' dedi. Rabbim hepinizden razı olsun. Desteğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

  • Üstat Necip Fazıl'ın o güzel ifadesiyle 'İnşallah pekleşe pekleşe büyümeye devam edeceğiz'. Hep birlikte büyüyeceğiz. 85 milyon bir olacağız. Siyasi rekabeti, siyasi husumete çevirmek isteyenlerin oyununa gelmeyeceğiz. Hedeflerimize emin adımlarla yürüyeceğiz.

  • Bu kutlu yola çıkarken millete hizmetkarlık yapmaya geliyoruz demiştik. Üstlendiğimiz tüm görevlerde bu sözümüzün arkasında durduk. Alçakla saldırılarla karşılaşsak da sözümüzden dönmedik. Milli iradeye helal getirmedik. Emanetinize canımız pahasına sahip çıktık.

  • 7'li koalisyonun içinde debelendiği gaflet çukurunu mahcubiyetle takip ediyoruz. Üç günlük çıkarları uğruna eteğine yapışmadıkları terör örgütü kalmadı.

Ayrıntılar geliyor...

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Denizli erdoğan

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