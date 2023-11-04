SON DAKİKA | "Hızla gelişen elektrikli araç piyasasına sahip olma yolundayız" Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 2030'da Avrupa’nın batarya üretim üssü konumuna gelmekte kararlıyız

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde "Ford Otosan Yeniköy Fabrikası Açılış Töreni"ne katıldı ve açıklamalar yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Yerli ve yabancı sermaye ayrımı yapmadık, yapılmasına da müsaade etmedik.

"DÜNYA SIRALAMASINDA 13. SIRAYA YÜKSELMEMİŞ OLMAMIZ DOĞRU İSTİKAMETTE İLERLEDİĞİMİZİ GÖSTERİYOR"

Otomotiv üretiminde dünya sıralamasında beş yılda, 15'inci sıradan 13'üncü sıraya yükselmiş olmamız, doğru istikamette ilerlediğimizi gösteriyor. Küresel krizlere rağmen otomotiv üretimi ve ihracatında büyük başarılara imza attık. Türkiye olarak otomotiv üretimi piyasasında yaşanan teknolojik değişikliklere hızla uyum sağlayarak bu ihracat gücünü korumakta kararlıyız.

"2030'DA AVRUPA'NIN BATARYA ÜRETİM ÜSSÜ KONUMUNA GELMEKTE KARARLIYIZ"

Elektrikli araçlara olan ilgi giderek artıyor. Bu alanda rekabetin giderek kızışacağı anlaşılıyor. Türkiye olarak, Togg'un yollara çıkışının tetiklediği ilgiyle hızla gelişen bir elektrikli araç piyasasına sahip olma yolunda ilerliyoruz.

Amacımız ülkemizi elektrikli araç ve batarya üretiminde dünyanın önde gelen oyuncularından bir haline getirmektir. En geç 2030 yılında Avrupa’nın batarya üretim üssü konumuna gelmekte kararlıyız.

DIŞ POLİTİKA

Küresel gündemi meşgul eden krizlerin hemen hepsi ülkemizin içinde yer aldığı bölgede meydana geliyor. Tüm krizlerin ilk muhatapları arasında biz de yer alıyoruz. Uyguladığımız dengeli, ilkeli ve soğukkanlı politikalarla Türkiye'yi krizlerin çözümünde anahtar ülke konumuna getirdik. Nerede olursa olsun akan kanı durdurmak için elimizdeki tüm imkanları seferber ettik.

EKONOMİ MESAJI

Önümüzdeki 5 yıl boyunca ekonomide bize rehberlik edecek kalkınma planımızda yüzde 5 oranında istikrarlı büyüme hedefliyoruz. Yılda ortalama yüzde 3 istihdam artışı sağlayarak dönem sonunda işsizliği yüzde 7,5 düzeyine indirmeyi öngörüyoruz.

Ülkemizin kronik sorunlarının başında gelen cari işlemler açığını sıfıra yakın bir seviyeye düşürmüş olacağız.

Enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara indirmek en önemli hedefimizdir. Doğrudan yatırımları ülkemize çekmek için yatırım ticaret ve finansman alanında hukuki süreçleri kolaylaştıracağız.

Küresel ve bölgesel her gelişmenin bize maliyetini ve önümüze çıkardığı fırsatları artık çok daha erkenden görebiliyoruz.





