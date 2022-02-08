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  4. SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sedef Kabaş'a tazminat davası

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sedef Kabaş'a tazminat davası

08.02.2022 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çıktığı televizyon programında kendisine hakaret eden ve daha sonra yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Sedef Kabaş hakkında tazminat davası açtı. Mahkeme sunulan dilekçede "Davalı çıkmış olduğu televizyon programında kullanmış olduğu ifadelerle, Recep Tayyip Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırı kastıyla şeref, haysiyet ve onuruna yönelik fevkalade ağır hakaret, saldırı ve iftirada bulunmuştur" denildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik söylediği sözleri nedeniyle Sedef Kabaş hakkında soruşturma başlatılmıştı. Sedef Kabaş hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

SON DAKİKA | CUMHURBAKANI ERDOĞAN'DAN SEDEF KABAŞ VE FIRAT SAKAR HAKKINDA TAZMİNAT DAVASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, avukatları aracılığıyla mahkemeye başvurarak Kabaş ve televizyon kanalının bağlı olduğu şirket adına Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Sakar hakkında tazminat davası açtı.

"DAVALI FEVKALADE AĞIR HAKARET, SALDIRI VE İFTİRADA BULUNMUŞTUR"

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, "Davalı çıkmış olduğu televizyon programında kullanmış olduğu ifadelerle, Recep Tayyip Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırı kastıyla şeref, haysiyet ve onuruna yönelik fevkalade ağır hakaret, saldırı ve iftirada bulunmuştur. Fırat Sakar’da Basın Kanunu’nun 13’üncü maddesi gereğince hukuki olarak sorumludur" denildi. Mahkemeye sunulan dilekçede, "Her ne kadar demokratik toplumun bir gereksinimi olan ifade özgürlüğü kanunlarla teminat altına alınmış olsa da Müvekkilimin kişilik hakkını zedeleyen bahse konu televizyon programındaki ifadeler özgürlüğünün sınırları aşmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Davanın kabulünün talep edildiği dilekçede, 250 bin TL'lik manevi tazminatın programın yayınlandığı tarih olan 14 Ocak'tan itibaren yasal faizi ile ödenmesine hükmedilmesi istendi. Dava dilekçesinin gönderildiği İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, davalı tarafa cevap dilekçesi hazırlamaları için iki hafta süre verilmesi ile davalıların sosyoekonomik durumunun tespiti için kolluk birimlerine yazı yazılmasına karar verdi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Tazminat Recep Tayyip Erdoğan
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