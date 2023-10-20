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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan video mesaj! "Yapay zeka teknolojileri hayatımızın her alanını etkilemektedir"

20.10.2023 11:07 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'ne gönderdiği video mesajda, "Bu sene 9'uncusu düzenlenen Türk Tıp Dünyası Kurultayı sağlık alanındaki iş birliği potansiyelimizin tam anlamıyla harekete geçirilmesi noktasında çok önemli roller üstlenmektedir. Giderek büyüyen ve 2030 yılında 1,5 trilyon dolarlık pazara erişeceği anlaşılan yapay zeka teknolojileri hayatımızın her alanını etkilemektedir" dedi.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan video mesaj! "Yapay zeka teknolojileri hayatımızın her alanını etkilemektedir"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından 'Sağlıkta Yapay Zeka' ana temasıyla düzenlenen 9'uncu Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödül Töreni'ne video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajına herkese selamlarını ileterek başladı.

"ÇOK BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştığı video mesajda, "9'uncu Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Toplantımıza yurt dışından iştirak eden katılımcılara, ülkemize ve güzel İstanbulumuza hoş geldiniz diyorum. Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki her çalışmamıza büyük önem ve kıymet atfediyoruz. Türk Dünyası olarak iş birliğimizi sağlıktan savunmaya, eğitimden enerjiye uzanan geniş bir alanda sürekli geliştiriyoruz. Türk Cumhuriyetlerindeki kardeşlerimizin, milletimizle 6 Şubat depremleri sonrasında sergilediği dayanışmasını asla unutmadık, unutmayacağız. Aramızdaki kardeşlik ruhunu sağlam tuttukça çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ HAYATIMIZIN HER ALANINI ETKİLEMEKTEDİR"

Erdoğan, "Bu sene 9'uncusu düzenlenen Türk Tıp Dünyası Kurultayı sağlık alanındaki iş birliği potansiyelimizin tam anlamıyla harekete geçirilmesi noktasında çok önemli roller üstlenmektedir. Giderek büyüyen ve 2030 yılında 1,5 trilyon dolarlık pazara erişeceği anlaşılan yapay zeka teknolojileri hayatımızın her alanını etkilemektedir. Sağlıkta Yapay Zeka teması altında yapılacak sunum ve tartışmaların hepimizin ufkunu açacağı muhakkaktır. Her birinize bu doğrultuda gösterdiğiniz ve göstereceğiniz gayretler için şimdiden şükranlarımı sunuyorum. Kurultay ile eş zamanlı olarak her yıl sağlık alanında başarılı çalışmalar gerçekleştiren bilim insanlarımızı ödüllendiriyoruz. Nobel Ödüllü bilim adamımız Prof. Dr. Aziz Sancar'ın ismine ithaf edilerek verilen ödül sahiplerini canı gönülden tebrik ediyorum. Türk Devletlerinden gelen misafirlerimize, ülkelerine döndüklerinde tüm kardeşlerimize selam ve muhabbetlerimizi iletmelerini istirham ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla" diye konuştu. (DHA)

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