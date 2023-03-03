SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yatay mimari' vurgusu: Düşük kat ve güvenlik önceliğimiz olacak

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Yaklaşık 14 milyon insanımızın hayatını doğrudan etkileyen bu felaketin yaralarını sarmak için gece gündüz çalışıyoruz. Şu an için yıkık, ağır hasarlı ve hasarlı 214 bin binada 618 bin ayrı kesim belirledik. Bu kadar büyük bir yıkım karşısında hayatı normalleştirmek için insanlarımızın önce temel ihtiyaçlarını karşılamamız şart. Giyim, barınma ihtiyaçlarını karşılamaya başladık. İki hafta geride kalınca süratle kalıcı barınma sorununu ortadan kaldırmak için adımlarımızı attık.

'YATAY MİMARİ VE GÜVENLİK' VURGUSU

Yeni konut ve yaşam alanlarının inşasına hızla başladık. Yeni yerleşim yerlerinde yatay mimariden taviz vermeyeceğiz. Düşük kat ve güvenlik önceliğimiz olacak.

"3 VEYA 4 KATLI, 3 ODA 1 SALON OLARAK HAK SAHİPLERİNE VERİLECEK"

TOKİ'nin inşa edeceği konutlar, zemin artı 3 veya 4 katlı, 3 oda 1 salon olarak hak sahiplerine verilecektir. Tüm tehdit ve tehlikeleri birlikte değerlendirmeliyiz."



