SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: "Fahiş fiyatla mücadelemiz sürecek"

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yıl mesajında önemli konulara değindi. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde: Bir yılı daha geride bırakırken daha iyi bir yıl olması temennisiyle 2022'ye girmenin hazırlığını yapıyoruz. 2022 yılının milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. 2021 yılının bir önceki yıl gibi koronavirüs salgını gölgesi altında geçirdik.

EKONOMİK DALGALANMAYI ORTADAN KALDIRDIK

Ekonomik dönüşümü kararlılıkla sürdürüyoruz. Elbette her tarihi değişim gibi bu süreçte de sancılar, sıkıntılar, bedeller ortaya çıkmıştır. Türk ekonomisinin uzun süredir maruz kaldığı saldırılar sebebiyle bu tür beklenmedik sarsıntılar ile karşı karşıya şüphesiz ki olacağız ama biz hazırlıklıyız. Döviz kurunda yaşanan, ülkemiz ekonomisinin gerçekleriyle ve ilerleyişi ile uyumlu olmayan dalgalanmayı serbest piyasa kuralları çerçevesinde aldığımız tedbirler paketi ile ortadan kaldırdık.

MÜCADELEMİZİ KESİNTİSİZ SÜRDÜRECEĞİZ

Asgari ücrette ve maaşlarda yaptığımız tarihi artışlarla çalışanlarımızın, ihracata verdiğimiz destekle üreticilerimizin, yatırımları ve istihdamı teşvikle işveren ve işçi kesiminin yanında olduğumuzu gösterdik.

Küresel emtia fiyatlarındaki artış yanında, kurdaki dengesiz yükselişin tetiklenmesi ile ortaya çıkan fahiş fiyat oyunlarıyla mücadelemizi de kesintisiz sürdüreceğiz.

Gelişmiş ülkelerin tesis ettikleri düzenin, insanlığın acısı, sefaleti, itirazı pahasına yürüyemeyeceği 2021'de tüm açıklığıyla ortaya çıkmıştır.

BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE HAYAL EDİYORUZ

Yeni Türkiye, sahip olduğu güçlü demokrasi ve kalkınma zemini üzerinde geleceğini kendi iradesiyle belirleme azminden taviz vermeden yoluna devam ediyor.

Milletimize 2023 hedeflerini, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmayı, büyük ve güçlü Türkiye'yi taahhüt ediyoruz.

Yeni Türkiye, sahip olduğu güçlü demokrasi ve kalkınma zemini üzerinde geleceğini kendi iradesiyle belirleme azminden taviz vermeden yoluna devam ediyor.

"ŞEHİR HASTANELERİMİZ, SAĞLIK HİZMETLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNDE ÖNEMLİ ROLLER ÜSTENDİ"

Hatırlarsanız, salgın krizinin ilk döneminde maske ve tıbbi malzeme, daha sonra hastane yatağı ve sağlık hizmeti, ardından da aşı kargaşası ortaya çıktığında, biz vakitlice aldığımız tedbirler ve attığımız adımlar sayesinde hepsinin de üstesinden gelmiştik. Şehir Hastanelerimiz, salgın döneminde sağlık hizmetlerinin bihakkın yerine getirilmesinde önemli roller üstendi.

Hedefimiz; yatırımcılarımızın, üreticilerimizin, işletmelerimizin, vatandaşlarımızın önlerini görerek ekonomideki atılımımıza en yüksek katkıyı sağlayabilecekleri istikrar ve güven iklimini kalıcı kılmaktır. Her ne kadar, dövizdeki yükselişin durmayacağı propagandasıyla vatandaşlarımıza ciddi zararlar ettiren bir kesim, kendi aklınca yeni sinsilikler, yeni oyunlar peşinde koşsa da, bu güven ve istikrar iklimini kökleştirmekte kararlıyız.

Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokarak hedeflerine ulaştırmakta kararlıyız.

Ülkemizin bir süredir yaşadığı ve hayatın olağan akışına uygun olmayan siyasi, sosyal, diplomatik, askeri, ekonomik nice hadisenin gerisinde, ülkemizi bu hedefinden uzaklaştırma gayesi olduğunu çok iyi biliyoruz.

Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle geride bıraktığımız her engel, bozduğumuz her tuzak, yırtıp attığımız her karanlık senaryo, bizi büyük ve güçlü Türkiye’ye biraz daha yaklaştırmaktadır.

Geçmişte bu ülkenin önünü siyasi istikrarsızlıkların sembolü haline gelen koalisyonlarla, darbelerle, vesayet düzeniyle, sosyal fay hatlarını derinleştirmekle kesenlerin çabaları artık işe yaramıyor.

GÜÇLÜ DEMOKRASİ VE KALKINMA ZEMİNİ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin sembolü haline geldiği yeni Türkiye, sahip olduğu güçlü demokrasi ve kalkınma zemini üzerinde, kendi geleceğini kendi iradesiyle belirleme azminden taviz vermeden yoluna devam ediyor.

Halkımıza tek vaatleri “Eski Türkiye’yi geri getirme” olanların önündeki en büyük engel, milletimizin işte bu iradeye sıkı sıkıya sahip çıkmasıdır. Biz milletimize 2023 hedeflerini, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmayı, büyük ve güçlü Türkiye’yi, yeni nesillere 2053 vizyonunu miras bırakmayı taahhüt ediyoruz.

Bizimle bu vizyonu paylaşacak herkesle birlikte yol yürümeye, rekabet edecek herkesle de yarışmaya hazırız.

İnşallah 2022, 84 milyon insanımızın tamamı için hayal ettiğimiz güvenli, huzurlu, mutlu, müreffeh günlere erişeceğimiz bir yıl olacaktır.

Milletçe verdiğimiz emeklerin, sahip olduğumuz eser ve hizmetlerin, yaptığımız fedakârlıkların, çektiğimiz çilelerin karşılığını ziyadesiyle alacağımız bir döneme giriyoruz.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılına kavuştuğumuzda, bu gerçeği çok daha net göreceğiz.

''MİLLETİMİZLE KUCAKLAŞTIK, HASRET GİDERDİK''

Ülkemizi hedeflerine ulaştırmak için her yıl olduğu gibi 2021 yılında da yurt içinde ve yurt dışında pek çok programa katıldık, çalışma yürüttük.

Yurt içinde 26 şehrimize 34 seyahat gerçekleştirerek, hem milletimizle kucaklaşıp hasret giderdik, hem de yapımı tamamlanan eser ve hizmetlerin açılış törenlerine katıldık.

Yurt dışında 13 farklı ülkeye 14 seyahat yaparak, ülkemizin hak ve menfaatlerini daha ileriye taşıyacak temaslar gerçekleştirdik.

Bunların yanında Ankara ve İstanbul’daki programlarımızla, milletimize kesintisiz hizmet sunacak çalışmalar yürüttük.

Rabbim nefes ve milletimiz destek verdikçe, ülkemize hizmet etmeyi sürdüreceğiz.

Sözlerime son vermeden önce, 2021 yılı içinde, salgın ve tabii afetler başta olmak üzere çeşitli sebeplerle vefat eden tüm vatandaşlarımıza, vatan topraklarını müdafaa ederken şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.

Bu yıl içinde doğan evlatlarımıza, anneleriyle, babalarıyla, sevdikleriyle sağlıklı, mutlu, hayırlı bir ömür temenni ediyoruz.

Yeni yılın milletimize ve tüm insanlığa huzur ve refah getirmesi duasıyla hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.



