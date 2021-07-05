Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: TBMM'de yeni bir kanun hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. "Türkiye'nin her geçen gün daha da kötüleşen tablo karşısında gereken adımları şimdiden atması şarttır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Meclis'te bir 'Su Kanunu' hazırlıyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Su, denizler, göller, dağlar, yaylalar, üzerinde yaşadığımız toprak, hasılı rabbimizin yarattığı her şey bizlere verilmiş birer emanettir. İnsanoğlu emanete ihanet etmeyecek, gelecek nesillerin ve diğer canlıların hakkını bencilce gaspetmeyecektir.

Tüm dünyada olduğu gibi bizim de iklim değişikliği, kuraklık nedeniyle bizim de su kaynaklarımız azalıyor. Açık kanalet sisteminde yüzde 60-70'lere varan buharlaşmanın suyu ne derece israfa yönelik hale getirdiğini görüyoruz. Bundan sonra daha çok kapalı sistemle suyu kullanmanın gayreti içinde olacağız. Yatırımlarımızı da buna yönelik yapacağız.

"TÜRKİYE'NİN GEREKEN ADIMLARI ŞİMDİDEN ATMASI ŞARTTIR"

Türkiye'nin her geçen gün daha da kötüleşen tablo karşısında gereken adımları şimdiden atması şarttır. Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında mahiyet itibarıyla hiçbir fark görmüyor.

Belediyelerimizin su kayıp kaçak oranını yüzde 25'e düşürülmesi için çalışmaları devam ediyor. Yeni su kaynağı araştırmadan daha ziyade mevcut şebekedeki su kayıplarını azaltmaları gerekiyor. Tüm belediyelerimizin gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyorum. Toplam 277 milyar liralık yatırımla 600 adet barajı, 423 göleti, 590 adet hidroelektrik santralini, 1457 sulama tesisini hizmete alarak bu alanda adeta destan yazdık.

KKTC'ye içme suyu götürdük. GAP yatırımları ile 571 bin hektar alana su götürdük. HES'lerle devletin sırtından 60 milyar dolar tutarında yatırım yükünü kaldırdık.

"SU KANUNU HAZIRLIYORUZ"

Hedeflerimize daha hızlı ulaşabilmek ve su yönetimindeki çatışmaları önlemek amacıyla Meclis'te bir 'Su Kanunu' hazırlıyoruz.



