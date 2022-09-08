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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Haklı olduğu bir konu var' diyerek mesaj verdi! 'Putin'i rahatsız ediyor'

08.09.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistanlı mevkidaşı Zoran Milanoviç ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tahıl koridorundaki gıdaların yoksul ülkelere değil, Avrupa Birliği ülkelerine gitmesinden şikayetini açıklayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ardından Erdoğan bugün 'Putin'in haklı olduğu bir konu var' diyerek tahıl koridoruyla ilgili dikkat çeken bir mesaj verdi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Haklı olduğu bir konu var' diyerek mesaj verdi! 'Putin'i rahatsız ediyor'

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlar turunun son gününde Hırvatistan'a geldi. Burada mevkidaşı Milanoviç ile görüşen Erdoğan, görüşmenin ardından kameralar karşısına geçti. Konuşmasında ticaret hacminin salgın öncesi seviyeyi geride bıraktığını duyuran Erdoğan, yüzde 41 artışla 900 milyon doları yakaladığını dile getirdi. Öte yandan Erdoğan, Putin'in şikayetçi olduğu tahıl koridorundaki durum ile ilgili de açıklama yaptı. "Sayın Putin'in haklı olduğu bir konu var. Bu tahıl sevkiyatında gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor" diye konuşan Erdoğan, Putin'le konuyu ele alacaklarını açıkladı.

"KARŞILIKLI TEMAS VE ZİYARETLER YENİDEN İVME KAZANACAK"

Erdoğan'ın Hırvatistan'da düzenlenen basın toplantısındaki konuşmasından satır başları şu şekilde:

  • Türkiye ve Hırvatistan bu yıl diplomatik ilişkilerinin 33. yıl dönümünü kutluyor.

  • Önceki yıllarda Hırvatistan'da yaşanan deprem felaketine yardıma ilk koşan ülkelerden biri Türkiye olmuştur.

  • Bugün 3 anlaşma imzalandı. Bölgedeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Rusya-Ukrayna savaşını ele alıp etraflıca değerlendirme fırsatımız oldu. Her düzeyde karşılıklı temas ve ziyaretler yeniden ivme kazanacak.

"SALGIN ÖNCESİ SEVİYEYİ GERİDE BIRAKTI"

  • 2 Ekim'de Bosna-Hersek'te yapılacak seçimi de etraflıca değerlendirdik.

  • Ticaret hacmimiz geçen sene güçlü bir toparlanma göstererek salgın öncesi seviyeyi geride bıraktı ve 900 milyon doları yakaladı. Yaklaşık yüzde 41 artıştır bu. Biz bunu çok daha ileri taşımanın gayreti içerisinde olacağız. Bu ivmenin bu yılın ilk 8 ayında artarak devam ettiğini ve hacmin şimdiden 760 milyon doları aştığını görüyoruz. 1 milyar dolar hedefimizi önce ikiye katlayacağımıza, ardından da 5 milyar doları aşacağımıza inanıyorum.

"TÜRKİYE GEREKEN KATKILARI SÜRDÜRÜYOR"

  • Bosna-Hersek'in barış, istikrar ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi bir kere daha vurguladık. Türkiye ve Hırvatistan olarak birlikte yapabileceğimiz katkılar üzerinde durduk. Bir bölge ülkesi olarak Türkiye, Balkanlar'da yaşanan tüm gelişmeleri yakından izlemekte ve bu bağlamda gereken katkıları sürdürmektedir.

"BU MEKANİZMALAR İÇİN DE BİZLER DE VARIZ"

  • Bosna-Hersek ziyaretimde liderlerle yaptığım görüşmede de, bu iş sıkıntı itibarıyla nereden geliyor denirse bana göre Dayton'dan geliyor. Şu anda burada Boşnaklar, Sırplar, Hırvatlar var. Üç ayrı entite var. Bunları da temsil eden liderleri var. Burayla ilgili kararı bu liderler kendi aralarında anlayışla bir araya gelerek vermeli. Bunun için mekanizmalar var, bu mekanizmaların için de bizler de varız. Zaman zaman bir araya gelmek suretiyle, özellikle 2 Ekim'den sonra bu süreci uyumlu bir şekilde işletmemizde fayda var diye düşünüyorum. Bosna-Hersek'in birliği, bütünlüğü çok önemli. Bundan sonra Bosna-Hersek bedel ödemesin diye temenni ediyorum.

"PUTİN'İN HAKLI OLDUĞU BİR KONU VAR"

  • Tahıl sevkiyatında şu an itibarıyla Rusya tarafından henüz tahıl sevkiyatı yok. Sayın Putin'in haklı olduğu bir konu var. Bu tahıl sevkiyatında gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor. Fakir ülkelere değil. Bunun ana teması nedir? Fakir ülkelere buradan bu tahıl sevkiyatını sürdürmektir. Bir taraftan Rusya'ya bu yaptırımlar sürerken bu yaptırımları yapan ülkelere tahıl sevkiyatının olması sayın Putin'i de rahatsız etmektedir. Biz de istiyoruz ki Rusya'dan da tahıl sevkiyatı başlasın. Burada gecikme var. Bunu aşmak için Semerkant'ta Putin'le bu konuları ele alacağız.
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