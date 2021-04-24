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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan harekat merkezine bağlandı

24.04.2021 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik düzenlenen "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonu" Komuta Merkezi'ne bağlandı.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan harekat merkezine bağlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Amacımız, güney sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan terör varlığını tamamen ortadan kaldırmak ve tehditleri bertaraf etmektir. Ne Türkiye'nin, ne Irak'ın, ne de Suriye'nin geleceğinde bölücü terör örgütüne ve teröre asla yer yoktur. Bölgemize kan, gözyaşı ve yıkımdan başka bir şey getirmeyen bu katil sürülerinin kökünü kurutana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."

"ŞU ANA KADAR ÇOK SAYIDA TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Operasyonlarda azami oranda yerli ve milli savunma sanayii ürünlerinin kullanılması ayrı bir iftihar vesilesi olduğunu belirten Erdoğan, "Sığınak-barınak ve mağaraların ateş altına alındığı operasyonda, şu ana kadar çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Terörün kökünü kazımakta ve vatandaşlarımızı terör belasından tamamen kurtarmakta kararlıyız." ifadelerini kullandı.

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"KAHRAMAN METMETÇİĞİMİZİN KARŞISINDA DAYANABİLECEK HİÇBİR GÜÇ TANIMIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"(Ölürsem şehit kalırsam gazi) anlayışıyla yürütülen bu mücadelede kahraman Mehmetçiğimizin karşısında dayanabilecek hiçbir güç tanımıyoruz. Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılı şekilde icra edilen bu harekat, bölgede barış ve huzurun tesis edilmesine önemli katkılar sağlayacaktır."

(AA)

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