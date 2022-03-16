Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Polonya Cumhurbaşkanı Duda'dan ortak açıklama

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile düzenlediği ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Mart'ta Brüksel'deki NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağını, zirvede Rusya-Ukrayna arasındaki süreçle ilgili görüşmeler yapacaklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Savaşın sona erdirilmesi için diplomatik girişimleri hızlandırmada mutabık kaldık. Polonya, savaştan kaçan 2 milyon mülteciye kapılarını açarak örnek bir duruş sergiliyor.

Stratejik ortaklığımızı, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği’ne dönüştürme fikri üzerinde de çalışıyoruz. İlk toplantıyı, bu yılın ilk yarısında Varşova’da gerçekleştirmek için çalışmalarımıza hız vereceğiz.

Andrzej Duda'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Geçen sene (Türkiye'yle) savunma alanında çok güzel bir iş birliği başlattık. Bu iş birliğini geliştirmeye devam edeceğiz.

Ukrayna savaşında ortaya çıkan acıyı durdurmamız lazım. (Erdoğan'a) Teşekkürlerimi ilettim. (Ukrayna'da) Barış için ne kadar çok uğraştığını biliyorum. Polonya da Türkiye gibi barış için çaba gösteriyor.

Polonya’ya giriş yapan mülteci sayısı 2 milyona ulaşmış durumda. Çünkü bizim hesaplarımıza göre 100 bin kişi her gün sınırdan geçiyor. Polonya’da bugün bir mülteci krizinden bahsedebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bu konuda fikir alışverişinde bulunmak çok değerli. Türkiye coğrafi ve siyasi anlamda çok önemli bir devlet olarak bu bölgede barışın sağlanmasında çok büyük bir rol oynuyor.





