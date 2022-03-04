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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü

04.03.2022 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna'daki kriz masaya yatırıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü. İki liderin görüşmesinde Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının derhal sonlandırılması ve acilen ateşkese gidilmesi için çaba göstermeyi sürdürdüklerini ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin terörle mücadelede NATO müttefiklerinden samimi destek beklentisini yineledi.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
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