Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü. İki liderin görüşmesinde Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının derhal sonlandırılması ve acilen ateşkese gidilmesi için çaba göstermeyi sürdürdüklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin terörle mücadelede NATO müttefiklerinden samimi destek beklentisini yineledi.

