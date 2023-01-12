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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan "Milletimizin beklediği gün bugündür" diyerek açıkladı: Zirveyi hedefliyoruz

12.01.2023 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameraların karşısına geçerek önemli açıklamalarda bulundu. Hiçbir alanı boş bırakmadan, hiçbir alanı ihmal etmeden, siyasetten ekonomiye, sosyal alandan teknolojiye tüm başlıklarda zirveyi hedeflediklerini söyleyen Erdoğan "Vizyonumuzu bu kadar geniş tutmamızın sebebi, yeni kayıplara tahammülümüzün olmamasıdır. Milletimizin asırlardır özlemle beklediği gün bugündür." ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin tüm ayrıntıları...

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan "Milletimizin beklediği gün bugündür" diyerek açıkladı: Zirveyi hedefliyoruz

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hedef 2053 Net Sıfır Emisyon "AR-GE ve Yenilik Atılımı" Koordinasyon Toplantısı'nda konuştu. Önemli değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Hiçbir alanı boş bırakmadan, hiçbir alanı ihmal etmeden, siyasetten ekonomiye, sosyal alandan teknolojiye tüm başlıklarda zirveyi hedefliyoruz." dedi. Öte yandan "Yeşil Kalkınma gibi iddialı bir başlıkta mesafe kat etmek için tüm bu çağrı ve desteklerin ortak bir bilim ve teknoloji politikası çerçevesinde yürütülmesi şart. Önümüzdeki dönemde TÜBİTAK başta olmak üzere bu konuda ciddi bir birikimi ve deneyimi olan kurumlarımızı etkin şekilde değerlendireceğiz. Hedef 2053 Net Sıfır Emisyonu Programı bu çerçevede yürütülecek araştırma, geliştirme ve yenilik atılımlarını bizzat takip edeceğiz." ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

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"ŞİMDİ GÖZÜMÜZÜ 2053'E DİKTİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "Bundan 20 yıl 10 yıl önceki hedeflerimize ulaşmakta kalmadık, çoğu alanda önüne geçtik. Artık dışarıya gıpta ile bakan bir ülke değil, çalışmaları ve başarıları mercek altına alınan bir ülke var. 2023, bu doğrultudaki emek verdiğimiz projelerden bir kısmının sonuçlarını görebileceğimiz bir yıl olacak. Şimdi gözümüzü 2053'e diktik." dedi.

Erdoğan "Yeşil kalkınma omurgası üzerinde inşaa ettiğimiz 2053 vizyonumuzu bilim rehberliğinde hayata geçireceğiz. BM İklim Değişikliği toplantısında, bilim ve aciliyet başlığı taşıması bu bakımdan önemlidir. Hedefimiz Paris İklim Anlaşmasıyla imza attığımız net sıfır emisyona ulaşmak." şeklinde konuştu.

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"MİLLETİMİZİN ASIRLARDIR ÖZLEMLE BEKLEDİĞİ GÜN BUGÜNDÜR"

"Enerjiden tarıma, her alanda yürütülen bu çalışmaları kıymetli buluyoruz. Önümüzdeki dönemde TÜBİTAK başta olmak üzere, bu konuda ciddi birikimi olan kurumlarımızı etkin bir şekilde değerlendireceğiz. Hedef 2053 Net Sıfır Emisyon programını, bu çerçevede yürütülecek, araştırma, geliştirme ve yenilik adımlarını bizzat takip edeceğiz. Bilim ve teknolojinin ekonomimize sağladığı yüksek katmayı ancak bu şekilde temin edebiliriz." diyen Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun hem tasarımında hem de inşasında en büyük katkıyı sizlerden bekliyoruz. Bilim diyoruz, zaten doğrudan size işaret ediyor. Dijital, üretim, verimlilik, iletişim, kalkınma diyoruz. Hepsinin temelinde bilim ve teknoloji var. Hiçbir alanı ihmal etmeden, siyasetten ekonomiye tüm başlıklarda zirveyi hedefliyoruz. Vizyonumuzu bu kadar geniş tutmamızın sebebi, yeni kayıplara tahammülümüzün olmamasıdır. Milletimizin asırlardır özlemle beklediği gün bugündür." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Erdoğan konuşmasının devamında "Kuralları koyanların, standartları belirleyenlerin veshasıl küresel yönetim ve sistemi kontrol edenlerin kendileri dışındaki uyguladıkları çifte standartlar hiç kimsenin moralini bozmasın. Bugün bilimin, teknolojinin önemli merkezlerinden biri haline geldik. işte o zaman biz böyle davranmayacağız. Elimizdeki tüm imkan ve kaynakları tüm insanlığın hizmetine sunacak bir anlayışla hareket edeceğiz." şeklinde konuştu.


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