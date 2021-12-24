SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu! "Stokçuların, fahiş fiyatta ısrar edenlerin üstüne gidilecek"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomist ve akademisyenlerle sohbet toplantısında konuştu.

"Bu milleti sömürmeye kimsenin hakkı yok" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dolardaki düşüş sonrası fiyatların da hızla düşürülmesi yönünde çağrıda bulunarak "Stokçuların, fahiş fiyatta ısrar edenlerin üstüne gidilecektir" diye konuştu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika açıklamasının ayrıntıları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"Mayıs 2013, faiz yüzde 4.5'e kadar indirmiştik, arkadan patlayan ne oldu, Gezi olayları. Manevramızı hazmedemeyen güçler bu adımı attılar.

Ana muhalefet, yanında birileriyle, otellerin arka kapılarında bazı çalışmaları IMF ile yaptılar. Ana muhalefetin sözcüsü eski işte hazineci midir nedir, o da o kulislerin içinde bizzat bulundu. Bunlar bize de zaman zaman IMF'yi tavsiye edenlerdir. Kendileri IMF ile bankaların veya otellerin arka kapılarında veya kulislerinde kendilerine göre bazı çalışmaları yürüttüler.

MERKEZ BANKASI REZERVİ

Merkez Bankası rezervi, bugün itibarıyla 115 milyar doların üzerinde. Bu çok daha iyi bir konuma gelecektir. Bugün artık Türkiye eğitimden sağlığa, güvenlikten hukuka, sanayiden turizme her alanda ihtiyacı olan altyapıya sahiptir.

YENİ EKONOMİ POLİTİKASI

Ekonomi politikasında tarihi bir değişim başlattık. Bu değişim uzunca bir süredir devam etmektedir. Klasik ekonomi anlayışının yüksek faizle enflasyonu kontrol altında tutma yaklaşımını bir kenara bıraktık. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme temelli ekonomi politikasına yöneldik. Böyle büyük bir değişim öyle kolay olmuyor. Pek çok risk, soru işareti var.

Maalesef içimizde de kirli senaryoya figüranlığa gönüllü epeyce bir siyasetçi, akademisyen ve medya mensubu çıkmıştır. Bu risklerin hepsini de göze almaya değdiğine inanıyoruz. Döviz kuru dalgalanmaları risklerden biri olarak kapımıza dayanmıştır. Kendi arkadaşlarımız arasında bile, açık konuşuyorum, aynı yönde değerlendirmeler (faiz indirme) yapanlar olduğunu söylemek istiyorum. Biz kendi programımızı uygulamakta ısrar ettik. Tedbir paketi ile kurun üzerinde köpüğün bir gün üzerinde ortadan kalktığını gördük. Estirilmeye çalışılan fırtınaların, kara bulutların aksine, ekonomimizin üretim ve istihdam tarafında işler mükemmel denecek seviyede iyi gitmektedir. En çok tedirginliğe yol açan finans üzerindeki dengeyi oturttuğumuzda önümüzdeki yaz aylarında bambaşka iklime girdiğimize şahitlik edeceğiz.

"ISRAR EDENLERİN ÜSTÜNE GİDİLECEKTİR"

Fahiş fiyat artışı yapanlar oldu. Günde birkaç kez etiket değiştirenlerin millet adına takipçisi olacağımı olacağımızı hatırlatmak isterim. Bu milleti sömürmeye kimsenin hakkı yok. Dolardaki artış durumunda fiyatları hangi oranda yükseltiyorlarsa düştüğünde de aynı hızda fiyat indirimlerini yapmalarını bekliyoruz. Stokçuların, fahiş fiyatta ısrar edenlerin üstüne gidilecektir. Hiç kimseye, hiçbir makama göz yumamayız. Ülkemizi yüksek faiz ve hormonlu kur artışı cenderesinden çıkardığımız gibi yüksek fiyat artışı bataklığından da çıkarmakta kararlıyız."

