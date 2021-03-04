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  4. Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin geleceğinde bu partiye yer yok

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin geleceğinde bu partiye yer yok

04.03.2021 12:28 | Son Güncelleme:
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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin geleceğinde bu partiye yer yok

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin geleceğinde bu zihniyeti, yapısı ve üslubuyla CHP diye bir partiye yer olmadığını görüyoruz." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ülkemizin 81 vilayetinin tamamında ulaşmadık, derdini dinlemedik tek bir insanımızı dahi bırakmayacağız. Aksi takdirde partimizin ve onunla birlikte ülkemizin yaşayacağı sıkıntıların vebalinin altından kalkamayız.

Geçmişte Türkiye önüne çıkan fırsatları, krizler nedeniyle hep kaçırmıştır. Bu defa da aynı oyunun sahnelenmeye çalışıldığını biliyoruz.

Bu kez büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına mani olamayacaklar. Bugün Türkiye'de milletimizin ülke yönetimini emanet edeceği bir başka parti yoktur.

'KARŞIMIZDAKİ İTTİFAK ŞİMDİDEN TEL TEL DÖKÜLMEYE BAŞLADI'

Yeni yönetim sistemine geçmemizle birlikte yolumuza Cumhur İttifakı ile devam ediyoruz. Bu yolda ülkemizi tarihi bir dönüm noktasından geçirme sorumluluğu ile karşı karşıyayız. Karşımızdaki ittifak şimdiden tel tel dökülmeye başladı.

'TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNDE BU PARTİYE YER YOK'

Etrafında oluşturulmaya çalışılan illüzyonun her geçen gün daha da battığı ve taciz, tecavüz, hırsızlık batağında sönüp giden CHP artık kendi derdine düşmüştür. Siyasetin civesi olarak bu partinin gerçek yüzünü göstermek için kendilerini muhatap alıp cevap vermek durumunda kalabiliyoruz. Türkiye'nin geleceğinde bu zihniyeti, yapısı ve üslubuyla CHP diye bir partiye yer olmadığını görüyoruz.

İktidar yolunu darbede ve dış destekte gören bir anlayış çökmeye mahkumdur. Ülkemize bugüne kadar kazandırılan tüm eserlere, yatırımlara, projelere karşı çıkan muhalefet anlayışının devri geçmişte kalmıştır.

Milletimiz siyasi tercihini belirlerken geçmişte yapılanlar kadar gelecekte de kendisine umut verecek kadrolara bakar. Reform programlarıyla kamuoyunun huzuruna çıkıyoruz. İktidarda olmamıza rağmen reform gündemine en sıkı biz sarılıyoruz. Sessiz devrimler olarak nitelendirdiğimiz nice reformlarla ülkemizin çehresini tümüyle değiştiren parti biziz.

Sadece son 2-3 yılda yaptığımız reformlar dahi başlı başına bir destandır. Yönetim sistemi arayışlarının zirvesi olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni ülkemize biz kazandırdık. Türkiye köklü bir yönetim şekli değişikliğine imza atmıştır.

'EKONOMİK REFORM PAKETİMİZİ AÇIKLAYACAĞIZ'

Salı günü İnsan Hakları Eylem Planı'mızı kamuoyu ile paylaştık. Önümüzdeki hafta da ekonomik reform paketimizi açıklayacağız.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi CHP

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