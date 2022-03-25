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  4. Son dakika| Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy'le görüştü! İşte ele alınan konular

Son dakika| Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy'le görüştü! İşte ele alınan konular

25.03.2022 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'le telefonda görüştü. Görüşmede müzakereler ve sahadaki konular ele alındı.

Son dakika| Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy'le görüştü! İşte ele alınan konular

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Zelenskiy görüşmesinde, Rusya-Ukrayna savaşında sahadaki durum ve müzakerelerin geldiği aşama ele alındı.

NELER KONUŞULDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, NATO Liderler Zirvesi’nde Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne yönelik desteği bir kez daha vurguladığını, ikili görüşmelerinde de Türkiye olarak izledikleri aktif ve ilkeli politikayı, sarf ettikleri etkin diplomatik gayretleri kapsamlı biçimde liderlerle paylaştığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte Türkiye’nin elinden gelen tüm yardımları hayata geçirdiğini dile getirdi.

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